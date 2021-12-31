獨／侯家軍正式入黨　戴湘儀年後投入2022選戰

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對此，《NOWnews今日新聞》記者向戴湘儀求證，戴回應，現階段還是以市政工作為主，確實這一陣子身邊有長輩、朋友給予鼓勵，她會做出全方位的考量，並參考家人及長官的意見後，再做出最後決定。
形象清新的戴湘儀今年29歲，畢業於英國倫敦金士頓大學（Kingston University）藝術品市場鑑定系碩士，返台後進入媒體圈，於2020年5月被侯市府挖角，擔任副發言人至今，平時跟著市長侯友宜跑地方行程，並協助市政宣傳與社群行銷。
戴湘儀說，侯友宜上任三年以來，推動都市更新、市地重劃，更把不可能變成可能的五股垃圾山打造成綠地，推動塭仔圳重劃、遇上疫情也不停下腳步，帶領整個城市邁向新未來。侯友宜更重視市民的日常生活，從微小細節中找到市民的需求，實際解決地方問題。
戴湘儀表示，侯友宜最常跟她說，「好好做事最重要，不管其他政治的事」，侯友宜最希望被看見的是，6萬多名市府團隊員工逐漸改善新北市403萬市民的生活。而在她眼中，他一向將外界批評當成提醒和鼓勵，因為無論挫折有多少，還是要繼續努力。
最後，戴湘儀也透露，侯友宜曾對她寫下這段話，「勇於挑戰未來，人生才沒有白來。」她說，在即將跨越2022年的時刻，會將侯友宜給她的勇氣和挑戰帶在身上，促使她勇敢往前走，至於未來的其他可能、新的改變都將打開心胸迎接。
另外，呂家愷為台灣陶瓷品牌台華窯二代，2018年時進入侯友宜競選辦公室擔任助理，選戰結束後於經發局擔任機要秘書，今年8月接任副發言人，將參選土樹三鶯區。
外型亮麗的蔡畹鎣畢業於世新大學口傳系，曾任學生會會長，也從選辦跟隨侯友宜進入市府，在新聞局擔任侯友宜臉書小編工作，協助市政宣傳，同時就讀世新行政管理系研究所，規劃投入新店區選戰。三重光田里長吳勝文之子吳訓孝，過去在民政局擔任秘書，近日轉任市長室秘書，將參選三蘆區。