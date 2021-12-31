全家福袋解密？八款內容大公開：編號這樣看、神抽保溫瓶
全民清庫存的時間又到了！全家超商近年來只要一推出過年福袋，往往造成民眾搶買，並在社群掀起一波開箱潮，雖然有可能被雷到，但讓人覺得「賺到了」的機率也不小，加上小額200元，民眾特別埋單。除了隨手瞎買碰運氣，或是靠「摸骨」、秤重挑選，《NOWnews今日新聞》彙整目前現有的開箱資訊，搶先解密8款福袋組合內容，網友也分享最熱門的「保溫瓶神抽法」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-31 08:24:36｜2021-12-31 09:04:41
全家超商在前（29）日開賣2022祥虎福袋，全台限量90萬個，每袋售價200元，開賣2天已有不少網友、YouTuber開箱，據了解，全家福袋今年同樣有12款，編號由A至L，相同編號會裝成一大箱，目前網路上已相繼出現A至G八款福袋，全家超商表示，其他箱子將陸續到店。
至於該如何看編號？每個大紙箱外面都會註明，但各家門市作法不一，正常門市會取出打散讓顧客盲選，單從福袋外觀就無法分辨編號。少數佛心店家則是取出時，會特別在福袋上一一註記編號，甚至還有門市將A至L分門別類上架，排好讓民眾挑選，該店店員透露：「我們往年也都有標出來給客人選，這樣才不會盲選，然後又買到一樣的東西。」
福袋組成：食物+隨袋小禮+抽獎券
每款福袋內容物分為3大部分，第一是零食飲料組合，第二是隨袋附贈小禮，第三是1張抽獎券。每個編號的零食飲料組合都是相同的，換句話說，買5包「編號A」福袋，就會得到5組一樣的零食飲料。而隨袋附贈小禮就不是固定的了，同樣買兩包「編號A」福袋，有可能獲得不同小禮物。
據了解，隨袋小禮超過12種，根據網友的開箱狀況，已出現過Ryan摺疊傘、天竺鼠迴力車、小小兵購物袋、發熱衣、天竺鼠車車杯套、皮卡丘零錢包、航海王保冷袋等，以及讓網友們覺得很雷的口罩、紅包袋和LINE牛年筆記本，而人氣最高的隨袋小禮則是保溫瓶，容量是450ml，目前單買特價都還要399元，因此被封為「買到原地回本」。
保溫瓶密碼：D、F選重的
批踢踢超商版有鄉民分享「保溫瓶神抽法」，起因是部門主管花錢請客，一口氣買了10包福袋送同事，結果全部都買「編號D」，開出來的零食飲料組合果然全數相同，緊接著隨袋小禮則讓眾人傻眼，第一包開到傳說中的保溫瓶後，據原PO描述，「一路開下去我們笑瘋了，因為打開第三個、又是保溫瓶，開到第五個、還是保溫瓶，開到第七、第八個，居然還是保溫瓶。」獲得機率高達5成，原PO說：「我們部門瞬間成為保溫瓶富翁，剛好可以開啟魔幻舞台了，霹靂卡霹靂拉拉輕鬆開朗」，立刻笑瘋一票網友。
網路上有不少人是買「編號F」開到保溫瓶，原PO分析保溫瓶應該落在編號D跟編號F，建議網友不如針對「D、F」多摸骨幾包，且選愈重的機率愈高。此外，foodpanda新用戶首購，輸入優惠碼「全家快樂」可打5折，等於單包福袋100元；舊用戶輸入優惠碼「跨年開趴」也有7.9折，換算下來單包福袋159元，比到店買便宜，但缺點是不能親自挑選。
■8款福袋組合解密