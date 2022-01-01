硬要找事做？手機越滑越焦慮　「空白恐怖症」成新文明病

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「空白恐怖症」一詞其實早在2018年就獲得關注，當時被小學館發行的國語辭前「大辭泉」選為「第3回大辭泉違新語大賞」中的第一名。雖然「空白恐怖症」沒有正式的病名，但有不少人卻傾向覺得自身患有「空白恐怖症」。
有民眾表示，「沒有預定事項感覺很恐怖，在搭電車或是去咖啡廳時，常常把手帳打開來填上行程，如果沒有預定行程的話，就會排入打工或是勉強自己去朋友家玩」、「滑Instagram或是推特的時候，看到大家都很開心地過生活，看上去很充實，就會覺得自己沒有特別能分享的事情，因此很空虛、很難過」。不過也有人認為「空白恐怖症」是專屬於年輕人的名詞，因為當老年後只想盡情享受閒暇時光。
根據明星大學準教授藤井靖表示，「空白恐怖症」是一種心理問題，患有「空白恐怖症」的人大多不善於排解自己的寂寞，因此透過填滿行事曆以及參與活動，來獲得短暫的充實感。藤井靖也警告，若是安排太多且非自願性的行程，恐累積過多的疲勞，進而造成身心崩潰。
日本醫科大學特任教授海原純子指出，患有「空白恐怖症」的人會覺得不做點什麼的話很浪費時間，同時也會產生「這樣下去真的好嗎？」的想法，並認為自己很沒用、不被別人所需。他們會透過社群網站將自己與親友的生活進行比較，並覺得大家都活得比自己快樂，每天為此感到惶惶不安。
海原純子同時也建議，可以在工作之外的時間，尋找自己的興趣，藉此發揮自己的潛力，以及在努力過後的滿足感，讓自己避免與別人比較，這樣即使是「空白」的時間，也很難產生負面情緒，讓日常生活變得更加充實。