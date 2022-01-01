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硬要找事做？手機越滑越焦慮　「空白恐怖症」成新文明病

▲不少日本民眾覺得自身患有「空白恐怖症」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少日本民眾覺得自身患有「空白恐怖症」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-01 10:00:00

俗話說，「一日之計在於晨，一年之計在於春」，不少人到新的一年就會開始填寫行事曆，安排工作進度、假期行程。不過如果碰上了沒有預定行程的日子，會不會想硬是要找個預定事項填進去，來讓行程表看起來充實呢？雖然這樣看上去生活多采多姿，但這也很有可能是「空白恐怖症」的徵兆。

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隨著網際網路發達、社群網路蓬勃發展，為生活帶來了前所未有的便利。日本朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》近期報導，指出在社群盛行的時代之下，卻也誕生了新文明病「空白恐怖症」。「空白恐怖症」指的是，對於朋友在社群網站上發布生活充實的貼文而感到不安，且會讓人悲觀放大生活的不順遂，為了充實自我，因此強迫自己在行事曆上加入無謂的行程，卻疲於執行

「空白恐怖症」一詞其實早在2018年就獲得關注，當時被小學館發行的國語辭前「大辭泉」選為「第3回大辭泉違新語大賞」中的第一名。雖然「空白恐怖症」沒有正式的病名，但有不少人卻傾向覺得自身患有「空白恐怖症」。

有民眾表示，「沒有預定事項感覺很恐怖，在搭電車或是去咖啡廳時，常常把手帳打開來填上行程，如果沒有預定行程的話，就會排入打工或是勉強自己去朋友家玩」、「滑Instagram或是推特的時候，看到大家都很開心地過生活，看上去很充實，就會覺得自己沒有特別能分享的事情，因此很空虛、很難過」。不過也有人認為「空白恐怖症」是專屬於年輕人的名詞，因為當老年後只想盡情享受閒暇時光。

▲（圖／翻攝自unsplash）
▲「空白恐怖症」患者會透過填滿行事曆來獲得充實感。（圖／翻攝自unsplash）
根據明星大學準教授藤井靖表示，「空白恐怖症」是一種心理問題，患有「空白恐怖症」的人大多不善於排解自己的寂寞，因此透過填滿行事曆以及參與活動，來獲得短暫的充實感。藤井靖也警告，若是安排太多且非自願性的行程，恐累積過多的疲勞，進而造成身心崩潰。

日本醫科大學特任教授海原純子指出，患有「空白恐怖症」的人會覺得不做點什麼的話很浪費時間，同時也會產生「這樣下去真的好嗎？」的想法，並認為自己很沒用、不被別人所需。他們會透過社群網站將自己與親友的生活進行比較，並覺得大家都活得比自己快樂，每天為此感到惶惶不安。

海原純子同時也建議，可以在工作之外的時間，尋找自己的興趣，藉此發揮自己的潛力，以及在努力過後的滿足感，讓自己避免與別人比較，這樣即使是「空白」的時間，也很難產生負面情緒，讓日常生活變得更加充實。

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