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從屏東出發！南部綠委騎車北上　替林靜儀、林昶佐打氣

▲多位民進黨南部黨公職騎鐵馬北上，替林靜儀、林昶佐打氣。（圖／陳亭妃辦公室提供）
▲多位民進黨南部黨公職騎鐵馬北上，替林靜儀、林昶佐打氣。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-31 10:26:03

公投過後，1月9日台中市第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免投票日只剩最後9天，身為台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委的林佳龍，號召規劃組成鐵馬車隊，於12月31日開始由南向北串聯集氣，「南氣北補」把南台灣的熱情和支持往北補給。

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今日車隊於屏東大鵬灣出發，民進黨立委陳亭妃、林岱樺、莊瑞雄、民進黨中常委陳茂松、屏東縣東港鎮長徐志雄、高雄市議員陳致中、陳明澤、台南市議員蔡旺詮、陳怡珍、周麗津、吳通龍、高雄市議會前議長蔡見興、正國會董事長呂文豪等人皆出席今日記者會。

呂文豪將加油集氣的旗子，授旗給將騎全程的陳亭妃、蔡旺詮，陳亭妃、蔡旺詮也將這兩支旗子放上鐵馬旗座，讓旗子從南台灣開始集氣，並準備簽名海報，讓沿路合體的民眾與黨公職簽下力挺台灣的正能量，最後會將一路集眾人之氣與日月精華的「2022雙林雙贏加油旗幟」在台中與台北交給林靜儀與林昶佐，代表全台灣都幫他們加油打「氣」。

「我會用體力和意志力騎滿全程！」陳亭妃指出，許多台派在公投日力挺台灣，這次騎鐵馬，就是要繼續凝聚挺台灣的力量，勇往直前。這是一項自我挑戰，她知道連續三天的逆風而騎非常艱難，不過這就是他們對這塊土地的堅持，選擇從南往北騎，要讓大家看到台灣的韌性與活力，1月9日繼續贏得台灣的勝利。

陳亭妃說，對民進黨來說，在總統蔡英文的努力之下，台灣在國際上的表現，與各國對台灣的支持，目前國際情勢對台灣是順風看漲；但台灣卻有惡鄰居，又有配合中國裡應外合的政黨及政治人物，把台灣搞得像逆風狀態，讓台灣國內局勢無法穩定，所以他們要破風而行，就如同台灣雖有政黨扯後腿，但有台灣人民當後盾，一樣能在國際上更強大。將這股「逆風前進」的力量，趁勝追擊，為台灣再衝一波！

林岱樺表示，高雄是全台灣公投不同意票衝最高的地方，代表高雄人認同台灣應該穩住腳步，他們從屏東、高雄開始往北騎，把每一票代表的力量，傳到中台灣和北台灣。

莊瑞雄說，一定要「雙林雙贏」，輸贏重點在投票率，因此他要呼籲全國戶籍在這2個選區的選民，一定要踴躍返鄉投票「支持4號林靜儀」與「不同意罷免林昶佐」，為台灣再衝一波。

鐵馬隊12月31日上午9點20分，從屏東大鵬灣出發，行經高雄、台南、嘉義，首日騎至雲林，1月1日行經彰化後，上午抵達中二選區與立委候選人林靜儀合體。1月2日下午抵達台北市萬華，全程共421公里。除了送達一路收集的加油給林靜儀和林昶佐以外，更希望1月9日「雙林雙贏」，成為穩住台灣的第二波力量。

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