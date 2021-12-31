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鹿希派呼麻！吳宗憲曝飛中國發展　陸網：才不要劣跡藝人

▲吳宗憲（左）建議鹿希派到大陸發展。（圖／記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）建議鹿希派到大陸發展。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-31 10:43:04｜2021-12-31 10:47:54

吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）日前因在夜店外抽大麻菸遭警方逮捕，他29日照常舉辦發片記者會，憲哥認為他可以去大陸發展，開音樂工作室、寫歌都行，豈料一番言論遭到大陸網友討論，強烈反對鹿希派到大陸開闊事業。

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▲鹿希派雙手合十向媒體致意。（圖／記者林調遜攝, 2021.12.29）
▲鹿希派雙手合十道歉。（圖／記者林調遜攝）
鹿希派在記者會上鞠躬道歉表示：「這幾天浪費社會資源真的很不好意思，我對我自己這些行為真的感到很抱歉。」坦言當下真的喝醉，不知道抽的是大麻菸，但細節警方交代不能公開，所以不便多做說明，坦言爸爸非常生氣，要他好好認錯。

媒體問鹿希派專輯是否為告別作，他表示很多人建議他走幕後，「但我內心我是覺得...如果我還走得下去，我就會一直走，走到走不動為止，音樂就是我人生最大的動力，希望未來還是可以繼續努力。」並透露發片記者會結束，宣傳活動會全部取消，復出時間點未定，言下之意不會就此引退。

吳宗憲替鹿希派緩頰：「他的音樂超棒的，給他一個機會。」隨即透露鹿希派很有可能在偵查結束後，去大陸從事幕後工作，「可能開個音樂工作室，寫歌什麼的，我也覺得還可以。」一番言論傳到大陸，網友紛紛表示：「大陸更嚴好嗎？」、「吸毒就來大陸？」、「不要過來，我們不要劣跡藝人，特別是吸毒的」、「瘋了嗎？吸毒來大陸？」、「大陸吸毒也是違法的啊」。

▲吳宗憲。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲不滿兒子不懂事。（圖／記者林調遜攝）
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