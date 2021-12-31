鹿希派呼麻！吳宗憲曝飛中國發展　陸網：才不要劣跡藝人

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媒體問鹿希派專輯是否為告別作，他表示很多人建議他走幕後，「但我內心我是覺得...如果我還走得下去，我就會一直走，走到走不動為止，音樂就是我人生最大的動力，希望未來還是可以繼續努力。」並透露發片記者會結束，宣傳活動會全部取消，復出時間點未定，言下之意不會就此引退。
吳宗憲替鹿希派緩頰：「他的音樂超棒的，給他一個機會。」隨即透露鹿希派很有可能在偵查結束後，去大陸從事幕後工作，「可能開個音樂工作室，寫歌什麼的，我也覺得還可以。」一番言論傳到大陸，網友紛紛表示：「大陸更嚴好嗎？」、「吸毒就來大陸？」、「不要過來，我們不要劣跡藝人，特別是吸毒的」、「瘋了嗎？吸毒來大陸？」、「大陸吸毒也是違法的啊」。
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