用路人注意！高公局揭上午重點壅塞路段

今（31）日為元旦連續假期第1日，昨（30）日全日交通量為 109.9百萬車公里，為年平均平日1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨日下午西部國道車多路段為國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5車多路段為南向石碇至坪林。至夜間20時後陸續紓解。至於今日0-5時平均交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日之2.2倍；預估今日交通量為111百萬車公里。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-31 10:45:06
目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為19.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附件。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道，高公局祝大家元旦假期快樂出遊，平安返家。