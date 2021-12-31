名家論壇》張銘祐／雙林雙贏地方政治重整

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包含艋舺（北市立委第五選區）的林昶佐立委罷免案，都是用奇形怪狀的理由要罷免他，1月9日在新的一年就變成北中兩場重要的投票，林昶佐長期在國際社會享有藝術、人權捍衛的殊榮，受到國際社會與台灣人民的肯定，而中國當然討厭他，因為林昶佐常在直播中為了新土耳其斯坦（新疆）、圖博（西藏）人權發聲，除了台灣問題，人權也是國際社會對抗中國的引信。
而台中第二選區的補選在陳柏維被罷免前後，冗忍二十多年的地方黑金終於被揭發討論，過去因為顏家控制著鎮瀾宮的信仰，控制著台中的地方政治，從817招待所、沙鹿莊園，都利用了相關職權佔用國有地與保護區，在利用相關職權承租，用先佔後租的方式，變成指標性的豪墅代表，更不用說七期與重劃區的數十筆房地產，一個三十多歲只擔任過爸爸的助理，房產跟存款可以跟連勝文比擬，真是厲害。
台灣社會其實並不仇富，而是希望取得能夠正正當當，因為沒人會去質疑張忠謀與郭台銘的財富如何取得，而利用家族政治勢力古有連家現有顏家，用政治取得經營權、開發案，在合法與非法中取得不當權力，或用職權變成合法，那更是民主的消波塊，如賴清德副總統說的「把中二選區的消波塊搬離」。
林佳龍前部長也是林靜儀的主任委員，在專訪中表示：「林靜儀醫師在形象上非常優秀，接下來我們要集結全國的力量投入中二選區的巷戰，讓所有想幫忙的人都能深入選區」。很多黨公職在林佳龍號召之下更走入中二選區的街巷化為林靜儀的分身，早上戰路口的方式忍受著寒風，因為知道中二選區的補選是對抗黑金政治的最後一步棋。
2022年新的一年台灣就非常精彩，也是台灣地方民主政治改革的重要一年，除了罷免案、補選案，年底還有地方的「九合一大選」，不分藍綠都要在這一年做一番整頓，讓地方家族政治不要變成毒瘤，不要讓家族政治伸手變成事業財富地圖，不要讓地方家族政治變成操作地方房地產的黑手，如果有這些特質我們來做一個改革，讓他淘汰在地方民主制度中。
●作者：張銘祐／政治評論員
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