「最美小龍女」55歲真實狀態曝光 喊話：拒絕被定義
55歲的香港女星李若彤出道多年，曾演出過《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等多部經典港劇，因當時仙氣飄飄，演出《神鵰俠侶》後被譽為「最美小龍女」。李若彤雖然年過半百，但熱衷瑜伽，讓她不但身材纖細，還有驚人腹肌。日前鳳凰網頒發「年度跨界人物」，讓她受寵若驚，表示自己會一直任性的美麗下去。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 11:16:30
李若彤在微博上表示：「可能有人會說，李若彤，都這個年紀了別再折騰了，但是我想說，我真的真的才只有55歲而已啊。」透露自己今年參與製作了一檔電視節目《遇見你》，「可能在2021年那麼多優秀的節目裡面她（《遇見你》）只留下了小小的一個腳印，但是對當了三十多年演員的我來說，這卻是人生的一大步。」
李若彤還說：「非常喜歡今天現場VCR里的兩句話，用自律，撕掉時間的標簽；用自由，突破對女性年齡的想象邊界。當然，我覺得不光是女性，希望每一位認識我、喜歡我的朋友，都不會被時間限制、被年齡限制、永遠都有勇氣去 跨界，跨出自己人生的每一步。謝謝鳳凰網，謝謝大家。我是要一直任性美麗下去，永遠拒絕被定義的李若彤。」