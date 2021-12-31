公路總局預測全國塞車路段　籲用路人改行替代道路

今（31）天是元旦連續假期第一天，昨（30）日下午起台64線中和路段、台65線土城路段、台86線關廟路段、台88線鳳山~五甲路段有車多或壅塞情形，其餘省道路段車流順暢。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7,906班次，疏運143,744人；東部國道客運路線共計行駛1,539班次，疏運29,059人。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-31 11:25:57
公路總局轄管省道周邊各地方政府皆規劃舉辦跨年晚會活動，預估今日返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。
中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段；南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等；公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。
公路客運部分，為因應疫情影響，公路總局已請客運業者於111年元旦連假期間落實人車安全整備及防疫措施，如有返鄉及參與跨年活動需求，仍建議多加利用公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，共同創造安全的乘車體驗。