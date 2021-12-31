壽山動物園補助延燒 陳偉杰：唯有靠民眾力量制衡民進黨
國營事業捐助高雄市改建壽山動物園的議題，造成外界輿論譁然，也引發部分縣市首長的隔空交戰；身兼國民黨文傳會副主委的新北市議員陳偉杰今（31）日在臉書PO文有感而發的指出，「中央執政大小眼，民眾需求誰來顧？」
記者陳志仁／新北報導
2021-12-31 11:32:19
陳偉杰認為，高雄壽山動物園改建案，民進黨政府以串粽的方式，召集包括台電等國營企業各出資改建，再次展現綠營執政縣市優勢；這使得新北市長侯友宜出面喊話，新北的改變還是需要中央幫忙，盼中央能盡快核定淡北道路，給予經費，繼基隆捷運後又一樁赤裸裸「中央補助，藍綠有別」的案例。
陳偉杰表示，高雄市長陳其邁說，「這是各國營事業對高雄的回饋金，高雄電廠多、發電量多，台電因此依據電業法給予地方補助」；按照這樣的邏輯，台灣有三座核電廠在新北市，台電是否也該出個6億來幫忙興建淡北道路呢？台電、中油公司配合中央執政黨補助如此大小眼，叫新北市民情何以堪？
陳偉杰強調，民進黨以公投完封之姿盛勢凌人，日前企圖強渡關山讓新竹縣市合併升格，近日又提案讓NCC有權箝制網路輿論，民進黨執政真的是越來越肆無忌憚；尤其近日又有多起因酒駕造成民眾的傷亡，民進黨目前在立法院占絕對多數，對於酒駕修法卻如此慢半拍！
陳偉杰質疑，民生大事不顧，卻拼命撥款給自己執政的縣市，其它縣市需要救命道路不理，這就是民進黨的私心；民進黨政府的私心、大小眼，相信民眾都看在眼裡，在朝大野小的當下，除了力量有限的在野黨，未來要制衡民進黨，說實在，也唯有靠民眾自身的力量了！