台中海線鐵馬追風　體驗濱海風情之旅

迎來 2022 嶄新的一年，中市府觀旅局特別盤點台中海線經典自行車道，推薦適合親子同騎的鐵馬遊路線，可全家騎出戶外放鬆身心，像是「台中濱海自行車道」、 「松柏漁港自行車道」、「清水高美濕地自行車道」、「龍井堤防自行車道」等，漫遊濱海自行車道及周邊景點，不僅運動紓壓、增強免疫力，還可享受天倫溫馨同行的樂趣。

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觀旅局表示，「台中濱海自行車道」總長度 60 公里，沿線富有自然景觀生態及人文風情的藍色海岸，可順遊大安濱海樂園、大甲鐵砧山風景區、高美濕地、梧棲觀光漁港等著名海線旅遊景點。串聯「松柏漁港自行車道」途中，可轉進大甲鐵砧山風景特定區，風景區內有豐富的人文歷史景點，例如劍井、國姓廟是充滿傳奇性色彩的古蹟，國軍紀念公園、永信運動公園、及全國唯一鋼管爬動網動態設施的鐵砧山雕塑公園都相當適合親子同遊。來到大甲首推購入奶油酥餅、花生煎餅及芋頭酥等當地特色伴手禮，還有台灣首創的芋頭麵千萬不要錯過。

觀旅局指出，「清水高美濕地自行車道」沿途矗立高聳的白色風車， 691 公尺蜿蜒延伸的木棧道，海天一色、一望無際的高美濕地，可以觀察 120 多種鳥類、 130 多種植物、以及近百種的魚類與底棲動物，是環境教育與生態旅遊熱門景點。倘若時間充裕，推薦帶著小朋友前往鄰近的清水港區藝術中心，明年 1 月 2 日至 1 月 15 日有適合親子共賞的戲劇表演，結合音樂、魔術及遊戲等互動方式新奇有趣，歡笑間自然增進親子間的情感與親密度。

此外，「龍井堤防自行車道」則是設施完善的綠廊道，沿線設有觀景台、休憩涼椅及蔽蔭植栽等，是親子踏青絕佳去處。沿途別忘了順道參訪歷史悠久的福順宮，為新的一年祈福，幸「虎」滿滿、「虎氣」滿滿。若喜歡海鮮的朋友們，觀旅局強力推薦梧棲觀光漁港，港內除有漁港景觀、遊憩碼頭外，還有鮮魚區、餐飲區、漁港超市等可享受新鮮現撈海鮮美食，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅，有吃又有玩。

觀旅局表示，如生活繁忙無法規劃行程，或是只想簡單輕鬆出遊，觀旅局此刻正推出豐富且多元的「台中 Fun 新玩」 2 天 1 夜遊程，邀請全台民眾一同來台中享受舒適假期，精選海線遊程有「親子首選」、「生態秘境」及「古色古香」等，一網打盡海線口碑景點，例如葵海休閒農場是台灣唯一的濱海休閒農業區，體驗踩泥巴、焢土窯的大自然田園樂趣；另大安水蓑衣生態教育園區、龜殼生態公園、紅樹林生態區、南埔鷺鷥林皆可體驗濱海生態環境。

此外，追分車站以檜木搭建而成，可順道購買超人氣的追分成功車票作為紀念品，鄰近著名的百年三級古蹟的磺溪書院也是必訪景點。