培育台灣體操選手不收學費　瑞莎超暖心背後原因曝光

台灣媳婦瑞莎原是烏克蘭體操選手，嫁來台灣後，積極成立體操協會培育選手，希望台灣小選手可以在台灣發光發熱，還曾找來好閨密安娜貝索諾娃（Anna Bessonova）來台教課，安娜貝索諾曾娃奪得2004年雅典奧運、2008年北京奧運銅牌，以及世界體操錦標賽和歐洲體操錦標賽22面獎牌，堪稱神級師資。但沒想到這樣無私奉獻，近日卻被8名家長一同解約，並指控瑞莎斂財、帳目不清等6大罪狀，對此瑞莎也在臉書上作出回應。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 12:10:01
瑞莎透露有很多人問她為什麼不收學費，她解釋：「我們目標是好成績， 所以我們的團隊如果是選手來的話一定要很認真訓練， 配合我們訓練計畫；我們每幾個月就有選拔， 保留學習最快，最適合練韻律體操的孩子們， 新孩子來的時候我們也是先試試一個月， 看看孩子們適不適合，能不能適應。」
接著瑞莎表示自己不會把體操教學當成一門生意，「有些孩子們很有天份， 但家裡可能無法負擔， 孩子就沒機會走這一條路， 我們希望孩子們都有一樣的機會。 我知道不收費這個做法會讓有些人不開心或是不舒服，但我還是希望能夠盡量讓每個喜歡韻律體操的孩子們都能夠有機會，我也不知道我們還會有辦法不收費多久， 但能撐多久就撐多久。 我就盡力。 也很謝謝大家一直以來的支持。只有我自己是沒辦法做到的。」