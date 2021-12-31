今天不唱歌！高嘉瑜甩情傷讚林靜儀為女性權益發聲

民進黨立委高嘉瑜今到台中市沙鹿區，陪同中二選區立委補選候選人林靜儀市場掃街，一路蹦蹦跳跳、開心與民眾合照。她表示林靜儀醫師過去針對性別議題、女性權益為許多人發聲，希望能助她重回立院。媒體問要不要唱首歌送林靜儀？她自我調侃說「我現在是受害人，不適合唱歌啦」，但允諾林靜儀當選後「我一定來唱歌」。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-31 12:59:30｜2021-12-31 13:01:20
中二立委補選，林靜儀第三度深入對手顏家根據地，到沙鹿拜票掃街。立委高嘉瑜一早坐高鐵南下陪同，媒體問她要不要在今年的最後一天，唱首歌送給林靜儀？她笑稱「唱歌是我的專業」，但「我現在是受害人，不適合唱歌啦！」
高嘉瑜讚美林靜儀過去擔任不分區立委時專業認真、為許多人發聲，無論性別議題、女性權益都得到很多肯定。不像其他候選人為了家族利益、一己之私擔任公職，她希望台中第二選區有所改變，改變就從沙鹿開始。
或許擔心別人問起家暴事件，兩人在市場內掃街，高嘉瑜一開始似乎有點尷尬，民眾卻對她的出現感到驚喜，不斷要求和兩人合照，不少女性握完手後，給她一個深深擁抱，男性則喊著「高嘉瑜、高嘉瑜，加油」。民眾的溫暖掃去她的陰霾，不時脫隊的她在後面狂喊：「等等我！我是高嘉瑜，林靜儀，4號！拜託！」邊說邊蹦蹦跳跳往前跑，沖淡不少選戰的硝煙味。