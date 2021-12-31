觀光景區爆車潮！連假首日下午塞車熱點一次看

今（31）日為元旦連假首日，公路總局表示，截至今中午12時止之路況，已有4處路段有壅塞情形，包含台2線福隆~萊萊路段、台9線麻里巴橋路段、台74線大里~霧峰路段、台86線歸仁~關廟路段等，今日下半天，公路總局預估台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台21線日月潭周邊等旅遊觀光區景點依然是壅塞熱點。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-31 13:43:17
今日下半天，公路總局預估各觀光景區及鄰近跨年活動路段車流將湧現，包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段；中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊；南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台26線墾丁路段，及東部地區台9線礁溪路段。
另外部分觀光景區道路及主要省道幹道路段，台1線水底寮路段、台3線汶水~大湖路段、台9線蘇澳及東澳路段、台61線中彰大橋路段路段、台74線成功~快官路段等5處則有車多的情況。目前台8線太魯閣(天祥)停車率已達100%，民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用公共運輸前往。
而高公局則指出，今日上午1時20分於國1南向259.4公里處發生2輛大貨車追撞及4輛小客車煞車不及撞擊散落物事故，造成北向全線暫時封閉及占用南向中、內線車道後方車流回堵3公里；國3南向378.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；國1南向335公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵7公里。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城等路段 。