天生丹鳳眼被嗆辱華 女模無奈：眼睛小不配做中國人？
大陸女模特兒菜孃孃微博擁有1.4萬粉絲，她的丹鳳眼變成招牌特色，但她卻因為2019年拍攝的一支廣告被大陸網友指控辱華，理由只是因為她眼睛太小，故意營造出東方人都是超級單眼皮的刻板印象，對此菜孃孃在微博喊冤，還曬出日常照，證明自己真的就是天生眼睛小，還無奈地問：「我眼睛小就不配做中國人了？」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 15:01:16
菜孃孃無奈表示：「很多朋友告訴我我上了熱搜我也是一臉懵，我在網上看見很多朋友對於我長相的討論，作為一個專業模特，我需要做的就是按著商家的要求拍出商家要的東西，我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網絡暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。」
菜孃孃還說：「我眼睛小就不配做中國人了？對於這些網友我真的也很無語，其中有一條評論明明模特眼睛很大畫成這麼小哈哈哈哈我笑出了聲音，突然遭受到網絡暴力我真的也很無奈，我真的有被氣笑了，長相是父母給的，可能每個人審美不一樣，也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛。我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小。那是不是說長這樣了就不該選擇模特這個職業？長這樣了出生那天就在辱華了？那是不是也可以告你歧視了？」