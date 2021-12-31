視察路況不忘台鐵 王國材回應EMU500中國製煞車皮爭議
連假首日，交通部長王國材今（31）日上午赴高公局視察，針對台鐵EMU500電聯車使用劣質煞車皮受訪表示，台鐵確實需要檢討，不過在發現問題後已做更換，很多產品使用後才知道有問題，未來會以非常專心跟嚴謹的態度看待。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-31 15:06:52
台鐵EMU500電聯車日前遭爆使用中國製劣質閘瓦（煞車皮），行車間時常出現掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致磨耗車輪狀況，恐影響行車安全，台鐵已經要求廠商賠補首批8000片並進行緊急採購。
對此，王國材受訪說明，台鐵是134年公司，陸續產生大小問題，台鐵改革是交通部最重要、最積極面對改革方向，「台鐵讓交通部最操心，也花最多力氣」，台鐵有23種車種，部分零件已經停產，只能以替代方式處理，的確有困難之處，但台鐵還是要嚴謹看待每一項零組件的供應。
王國材強調，台鐵在使用零件、營運以前有經過一定測試，但很多產品是使用以後才知道有問題，維修零組件都是安全部分，台鐵必須特別檢討，自己昨天也在辦公室待到晚上8點，也是談台鐵安全和組織改革。
王國材指出，台鐵是交通部最重要課題，不容許有一點疏失，因此也安排很多行程，包含各地區維修、跟工會討論等，從組織改革讓百年老店動起來，把安全文化重新塑造，必須全力以赴，台鐵改革還是交通部最重要且必須積極面對的改革方向。