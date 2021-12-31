保羅路德獲選「年度最性感男人」 新片再秀幽默風趣魅力
漫威英雄「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）上個月獲時人雜誌（People Magazine）選為「2021年度最性感男人」，向來以幽默風趣的表演風格著稱，這次在《魔鬼剋星 未來世》中飾演一位小學老師，他透露自己一看到腳本就愛上這個角色，「我最愛這個角色的地方是他可以直接告訴大家不想教書，也絲毫不在意，更不用說根本不想管這些小朋友，我覺得這真的是個很有趣的角色。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 15:19:38
在《魔鬼剋星 未來世》演出的童星中最有名氣就屬在《怪奇物語》大放異彩的芬恩伍法德（Finn Wolfhard），他從小就是《魔鬼剋星》的粉絲，「這真的是一系列經典的電影，因為每個角色你都能夠有一些共鳴，更不用說他們精彩的演出方式讓人難以忘懷。我真的很幸運，我爸媽從小就會給我看《魔鬼剋星》，跟我差不多年紀的孩子應該沒有人不知道《魔鬼剋星》，實在是太著名了！」
《魔鬼剋星》系列電影中最經典的白色凱迪拉克ECTO-1，這次也成為年輕主角們的捉鬼神車。芬恩伍法德實際上沒有開這輛車在路上狂飆，但當時他坐在ECTO-1裡，拍攝那場穿過超大麥田、整輛車最後騰空飛起後落地戲時，感到超級興奮，直呼：「太酷了！」