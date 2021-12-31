扛不住了！西華飯店明年2月悄然熄燈　據傳改建豪宅

過去在台北經營了32個年頭的西華飯店，今（31）日上午正式對外發布聲明，內容提及：「西華飯店依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，已申請重建計畫核准，加上疫情尚未明朗、邊境未開，雖然不捨，仍然必須做出決定，預計農曆過年之後，於2022年2月15日將營運劃下句點。」消息一出震驚市場，不少業內人私下都透露，完全沒有聽到風聲，非常訝異！
記者劉雅文／台北報導
2021-12-31 16:11:17
台北西華飯店坐落在台北市金融商業區精華地段，不僅擁有320間客房，又因位置鄰近松山機場，過去是很多政商以及外賓的下榻首選，細數過去經典歷史，不僅英國前首相柴契爾夫人曾兩度下榻，就連美國前總統老布希夫婦，也都在這裡入住過，甚至影視名人李安、周潤發等人也都指名入住。
只能說疫情之下，飯店業者真的是苦哈哈，新冠肺炎疫情的衝擊，讓國境大門已經足足兩年時間沒有打開，海外旅客進不來，讓都會型飯店苦不堪言，期間雖然西華飯店還砸重金進行客房改裝，並且強打外賣、各式房間與餐飲的套裝優惠，試圖提高業績，但是今年5月又遇到本土衝擊，處境真的是難上加難。
疫情帶來的這一課，也讓不少飯店為了止損，紛紛尋求危老和都更改建，包含國賓、台北馥敦飯店、華國等，都希望透過政府獎勵措施改建，根據知情人士透露，台北西華飯店已經取得40％容積獎勵，未來會透過危老條例改建住宅大樓，靠著絕佳位置改以豪宅重新出發。
看著又一個時代眼淚落下，許多業內人士私下都紛紛表達不捨，雖然據傳西華會保留起家厝原有的餐廳，但熄燈的警訊，也讓飯店業再次掀起波瀾，深怕國境大門遲遲不開、疫情不見終點，下一個西華恐再次上演。