巡防艦坐鎮高雄跨年　倒數迎接新年

高雄繼去年的「跨百光年」三舞台演出，適逢2022年台灣燈會在高雄，今年以燈會「會前會」為主題，依然有蓬萊、高流兩個舞台，跨年夜各自精采，而海軍的2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」停靠在蓬萊中島的海岸，坐鎮高雄的跨年晚會蓬萊舞台現場，在台灣是史上頭一次；蓬萊舞台的許富凱也以5G連線，跟在高流舞台的蔡昌憲合唱〈棉照被〉也是全台唯一的創舉。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-01 00:26:37｜2022-01-01 00:31:04
高雄跨年活動「蓬萊舞台」有海軍儀隊表演、戰鼓表演、陳零九、邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、許富凱、曾沛慈、海軍莒拳表演、陳芳語、炎亞綸、Push hand 舞蹈團、吉那罐子主唱楊淑喻、郭書瑤、安心亞、蘇慧倫、伍佰&China Blue、滅火器樂團；「高流舞台」則有吾橋有水、棉花糖、蔡昌憲、Crispy 脆樂團、法蘭 Fran、蕭秉治、米莎、Leo 王、李英宏、ØZI、魏如萱輪番開唱。
高雄市副市長史哲表示，這一次還有一個全台唯一的創舉，就是全台首創真5G雙向傳輸的異地共演，蓬萊舞台的許富凱也以5G連線，跟在高流舞台的蔡昌憲合唱〈棉照被〉；而國防安全的宣傳「國土主權、寸步不讓」的決心是每一個人的責任，這一次透過跨年活動，相信除了驚豔全台外，也要讓大家見證台灣的國防實力同時，更透過5G異地共演合唱，讓大家看到高雄致力發展智慧城市的努力！
「啥款！」高雄市長陳其邁晚上七點先現身在高流舞台親切問候大家，直言「我就喜歡你」保證跨年晚會越晚越精彩，「歡迎來高雄、愛上高雄」，並向大家宣傳2022台灣燈會在高雄衛武營與愛河灣登場，這是台灣燈會睽違20年再度回到高雄，台灣燈會即將於明年2月1日展開，陳其邁說，睽違20年於高雄主辦的台灣燈會，包括衛武營與愛河灣兩個場域，除了多國文化的燈節主題，也有許多藝術展演的作品，兼具在地化及國際化，非常精彩，敬請大家好好期待。
高雄市長陳其邁在倒數前，乘坐著虛擬輕軌來到蓬萊舞台，陳其邁說，高雄今年三月遇到全台缺水、五月遇到疫情、八月又水災，一路走來，輕軌即將成圓、舊火車站校正回歸，到台積電宣布到高雄投資，高雄一步一步往前走，並舉電影《當男人戀愛時》中的「愛情！你比我想的還偉大」，同樣的這一年來「高雄！你比我想的還要偉大」，大家一起愛高雄，「愛到白目眉」、「高雄，愛你久久」，隨後在軍艦的鳴笛聲後，正式宣布台灣燈會開始倒數計時。