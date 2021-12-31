梨山‧遇見好茶 「產地標章」梨山冬茶熱賣上市

「產地標章」是梨山茶品牌具體呈現，6年來，一年2次分別為春、冬茶，開放梨山茶農申請。和平區吳萬福區長表示，梨山茶透過產地標章認證，可以避免外地茶冒名混淆，讓消費者買得安心，更讓茶農銷售權益獲得保障。他大打廣告宣布，110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標，上市熱賣中。





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吳萬福說，梨山地區由於氣候與地理環境，長年雲霧籠罩，溫度寒冷，加上冬季下雪之故，生長期長，造就茶葉葉肉肥厚，口感甘甜滑順，味帶帶有水果香，得天獨厚的色、香、味、甘，是其它茶區茶葉無法與之抗衡的。





尤其梨山茶產自海拔1450至2500公尺之梨山茶區之高冷茶菁，土壤含有豐富有機質，外型緊結厚重、香氣高揚。茶葉翠綠鮮嫩，水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡、口感甘甜度高，等級越高特色越明顯，一向是愛茶一族的最愛。





▲110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標，上市熱賣中。和平區公所籲消費者認明標章。（圖／和平區公所提供）

吳萬福區長說，6年前，實施產地標章的梨山茶，價格更能維持一定水平，具有市場競爭力，行情只有上漲，沒有下跌，農民也會更加精進茶園管理及焙茶技術，不斷提升梨山茶品質，相對的，對梨山茶行情持續看漲，具有相當信心。





和平區吳萬福區長表示，110年度梨山冬茶已全數完成產地標章貼標，正上市熱賣中。區公所張貼產地標章可避免混充茶，或非梨山茶產區而掛名梨山茶之冒名混淆情形。最重要的是，張貼產地標章需經農藥殘留檢驗及品質把關，可維護消費者權益，讓消費者買得放心，喝得安心。





▲「小小茶師研習營」，以將原鄉之自然景觀、農特產及原住民文化宣傳與全國消費者，藉以行銷和平區茶品牌。（圖／和平區公所提供）

經濟部智慧財產局於105年7月1日同意和平區公所註冊「台中市和平區梨山茶產地證明標章」使用權利，持續輔導及協助梨山茶農積極參與梨山茶產地證明標章計畫，並藉由活動以利消費者辨識，並達推廣之目的，為加強行銷推廣本區高優質農特產及梨山茶，特辦理此活動。





本年度為因應疫情，特別規劃結合各產業發揮創意拍攝10部梨山茶農宣傳影片及「小小茶師研習營」，以將原鄉之自然景觀、農特產及原住民文化宣傳與全國消費者，藉以行銷和平區茶品牌。



