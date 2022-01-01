屏東跨年晚會嗨翻　潘孟安陪民眾迎新年

屏東跨年晚會「k歌之夜」眾星雲集，10組金曲唱將、實力派歌手，從晚上7點半起接連嗨唱5小時。倒數前壓軸由電影海角七號男主角范逸臣，透過國境之南的歌聲，帶大家重溫經典回憶。在現場迎新送舊的歡樂氛圍中，屏東縣長潘孟安帶領屏縣府一級主管與全場民眾一起倒數，潘孟安表示，迎接2022年做好防疫，以我屏東我驕傲為榮創造城市價值。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-01 02:00:00
屏東跨年晚會31日於屏東市千禧公園登場，超強卡司吸引不少歌迷為搶看偶像，提早進場卡位。晚會一開場由女歌手芮德以磁性柔魅的靈騷嗓音，炒熱氣氛；人氣新生代歌手高爾宣演唱眾所熟悉的抒情歌《Without you》，前奏一下台下粉絲超嗨，尖叫不斷。
金曲歌后朱海君、台語歌姬孫淑媚、鐵肺歌后彭佳慧輪番上場，帶來一首首膾炙人口的好歌；全能歌后魏如萱獻唱多首經典歌曲《你啊你啊、Have a nice day》，讓歌迷陶醉其中；創作才子韋禮安獻唱電影「月老」主題曲《如果可以》，用得天獨厚的溫柔嗓音，感染整個跨年晚會現場。
跨年最高潮，由2008年於恆春半島拍攝的熱銷國片《海角七號》男主角范逸臣，帶來傳唱度極高的《國境之南》，「當陽光再次回到那 飄著雨的國境之南....」讓全場觀眾紛紛跟著合唱，重溫海角回憶，感動滿滿。
在接近倒數時刻，現場觀眾愈來愈多。潘孟安率屏縣府團隊上台，陪民眾一起跨年倒數。潘孟安表示，近年屏縣府團隊共同努力下，讓大家看見不一樣的國境之南，迎接2022年，屏縣府團隊仍將全力以赴，持續打造安居樂業的幸福品牌。
2022年第一刻，由人氣Local天團玖壹壹登場，演唱＜9453＞等眾多歌曲，台下粉絲全都跟著動起來，現場熱力演出讓粉絲瞬間嗨爆。