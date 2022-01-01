有批拼圖好便宜？ 1000片熄燈出清賣兩百元：買了絕對哭
「有批拼圖好便宜的」，但買了絕對欲哭無淚！在拼圖圈相當有名的雷諾瓦拼圖，近日在臉書頻繁出現「熄燈公告」，宣告由於將正式熄燈，為了挽回損失，推出熄燈優惠價，原先要價千元的1000片拼圖，下殺到233元還可任選款式，吸引超過上千人按讚，網友們還「樓頂招樓下」，熱情Tag朋友快一起來買，沒想到全是詐騙集團的新招，就有下單的苦主怒吼：「拼圖品質就是大陸製薄片。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-01 09:44:17
雷諾瓦拼圖自1990年在台北創立師大店至今，目前已有20多家的據點，以豐富的拼圖產品及裱框服務成功打開市場，店內販售逾百款以上的1000片拼圖，主題多元且畫風精緻，最多還有6000片的「新天鵝堡」拼圖，該店相當受到拼圖迷喜愛，也因此成為詐騙集團的下手對象。
2020年中旬，詐騙集團就曾以「清倉特賣」為由發布假訊息，打著雷諾瓦拼圖的店號，吸引不知情的民眾下單，實際上都是出貨低廉的淘寶貨。這次更狠、直接上演大結局，宣告即日起正式熄燈，為了挽回損失，1000片拼圖下殺到2百多元拋售，引發網友爭相下單。
買過的苦主表示，「很可惡！假借雷諾瓦拼圖文化坊的名義詐騙，拼圖品質跟販售網頁寫的完全不一樣，就是大陸製薄片。」也有人摸摸鼻子認賠，希望以切身之痛阻止他人受害：「第一次被封鎖，第一次在臉書下單，只因為說實話，希望不要再騙，還好是998元。」
雷諾瓦拼圖在粉專、官網澄清，近日FB上有不肖業者盜用雷諾瓦圖片，宣稱台北店閉店出清，這是詐騙，請勿下單。「165全民防騙」粉專也發出通知，近期臉書大量出現拼圖店閉店出清、低價販賣的消息，就是常見的「一頁式詐騙廣告」，提醒民眾千萬小心。