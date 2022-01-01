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陪同蔡英文發表新年談話　賴清德：榮幸與大家一起打拚

▲副總統賴清德今（1）日陪同總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德今（1）日陪同總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-01 11:31:48

副總統賴清德今（1）日早上透過臉書表示，走過2021年，2022年的新局已經開啟。他提到總統蔡英文說，「持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，就是我們2022年穩健執政的四大主軸」，這四大主軸不只是蔡的想法，更是整個國家的方向。

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賴清德表示，接下來的這年，期盼大家來共同打造一個「勇敢自信、穩步前進」的台灣，世界要攜手、經濟要活絡、社會要心安、主權要堅守，相信與所有國人一起前進，台灣絕對做得到。因為在過去的365天，大家已經見證過不只一次的感動瞬間。

賴清德說，國人用強韌的意志、堅定的信念，面對了疫情的艱險固守，經歷過政策的攻防抉擇，為東奧的驚豔絕倫而歡呼，為經貿的拓展突圍而奔走，更透過「TAIWAN CAN HELP」讓全世界看見台灣的良善與美好。

賴清德表示，在大步前行的路上，考驗與挑戰接踵而來，但從未讓大家卻步，台灣人勇敢、驕傲且堅毅，不僅守住疫情、穩住了國家，也邁向世界，台灣一天比一天美麗強韌，這是國人共同成就的驕傲。

賴清德說，就如同蔡英文的新年談話所說的，「堅韌台灣、立足世界」是目標，台灣會更堅定地走向世界，加入國際組織，共同面對全球的挑戰，政府也將堅守主權與台灣安全，持續深化民主自由，為區域穩定貢獻心力；面對國內的議題，會持續信賴專業，守住疫情，也要投注更多力量來捍衛公平正義，照顧更多長者與孩童，在競爭中維持經濟動能，也在國人的支持下持續進行能源轉型。

賴清德說，這些挑戰接踵而來，需要凝聚民心、團結社會才能跨越所有障礙。「我知道台灣能保持良善、堅持理念、勇敢無畏，因為我們是海洋國家的子民，縱然前有波瀾，但仍能穩健前行，更深知同舟一命，要同心協力才能乘風破浪，航向目標」。

賴清德最後說，感謝過去一年，攜手走過艱辛與挑戰的國人，很榮幸能與大家一起打拚，新的一年讓我們彼此祝福，迎接新局。

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