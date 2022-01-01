陪同蔡英文發表新年談話　賴清德：榮幸與大家一起打拚

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賴清德說，國人用強韌的意志、堅定的信念，面對了疫情的艱險固守，經歷過政策的攻防抉擇，為東奧的驚豔絕倫而歡呼，為經貿的拓展突圍而奔走，更透過「TAIWAN CAN HELP」讓全世界看見台灣的良善與美好。
賴清德表示，在大步前行的路上，考驗與挑戰接踵而來，但從未讓大家卻步，台灣人勇敢、驕傲且堅毅，不僅守住疫情、穩住了國家，也邁向世界，台灣一天比一天美麗強韌，這是國人共同成就的驕傲。
賴清德說，就如同蔡英文的新年談話所說的，「堅韌台灣、立足世界」是目標，台灣會更堅定地走向世界，加入國際組織，共同面對全球的挑戰，政府也將堅守主權與台灣安全，持續深化民主自由，為區域穩定貢獻心力；面對國內的議題，會持續信賴專業，守住疫情，也要投注更多力量來捍衛公平正義，照顧更多長者與孩童，在競爭中維持經濟動能，也在國人的支持下持續進行能源轉型。
賴清德說，這些挑戰接踵而來，需要凝聚民心、團結社會才能跨越所有障礙。「我知道台灣能保持良善、堅持理念、勇敢無畏，因為我們是海洋國家的子民，縱然前有波瀾，但仍能穩健前行，更深知同舟一命，要同心協力才能乘風破浪，航向目標」。
賴清德最後說，感謝過去一年，攜手走過艱辛與挑戰的國人，很榮幸能與大家一起打拚，新的一年讓我們彼此祝福，迎接新局。