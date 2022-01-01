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蝦皮店到店今起正式收費　19元還沒到頂、下一步收40元

▲原先「暫時」免運費的蝦皮店到店，今（1）日起正式收費，運費調為19元。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲原先「暫時」免運費的蝦皮店到店，今（1）日起正式收費，運費調為19元。（圖／攝影師王建鑫提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-01 12:12:10｜2022-01-01 12:19:05

2022年元月新制上路，除此之外，與消費者更切身相關的，當屬各大品牌調漲陸續生效，以及蝦皮店到店1月1日起正式取消免運優惠。經過4個多月的「溫水煮青蛙」，當民眾才剛開始搞清楚，街頭巷尾的蝦皮門市實際功用，今（1）日起結束免費推廣，是否會影響消費者寄取件意願？

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▲蝦皮店到店運費原價是40元。（圖／翻攝蝦皮購物）
▲蝦皮店到店運費原價是40元。（圖／翻攝蝦皮購物）
蝦皮購物在去年8月開始低調開設實體店，當時街邊出現蝦皮橘色招牌時，還曾因為太過搶眼，陸續被網友拍照Po網詢問。經過4個多月，即使蝦皮購物從未正式對外廣宣，但用戶都已逐漸熟悉全新的蝦皮店到店寄取服務。蝦皮的4大超商店到店運費一律都是60元，當時在推出蝦皮店到店時，也已明定門市交寄費用是40元，只是初期試營運期間，「暫時免費」來吸引民眾。

燒賣研究所共同創辦人周振驊指出，若從電商角度來看，一個新興品牌要打入市場，首先一定會以補貼作為開頭，讓更多大眾認識，但長期來講，品牌還是要賺錢。早期eBay、Yahoo奇摩、露天拍賣等，也都是主打免手續費，但在打通市場後就開始收費。正如專家所言，蝦皮正漸進式恢復收費，從0元、19元，到之後的表定40元。

為了緩衝消費者對於店到店收費的反彈，蝦皮購物看似大手筆祭出每周超過10張99元免運券，只要低消達到99元，就可免收19元運費，有網友認為每周10張已經很多、根本用不完，還是很賺。但其實4大超商店到店也有免運券可領，雖然張數比不上蝦皮店到店，但現在OK超商又回到獨佔0元就免運的唯一優勢，且4大超商全天24小時都能取貨，也是蝦皮店到店難以望其項背的地方。

▲4大超商也有99元免運券可領，只是張數相對少很多，而OK超商又重回0元免運唯一地位。（圖／取自蝦皮購物）
▲4大超商也有99元免運券可領，只是張數相對少很多，而OK超商又重回0元免運唯一地位。（圖／取自蝦皮購物）
受限蝦皮店到店每日營業約12小時，不少網友就坦言，臨時外出想順路拿包裹，跑了幾次都還沒開門，最後還是改回超商寄取件。尤其若是之後蝦皮店到店完全恢復原價，與超商運費僅有20元的差距，在這個寧可多花點小錢、省掉更多麻煩的懶人時代，競爭性頗具考驗。

▲蝦皮店到店逐步恢復收費，同時也積極展店拓點，本周就新開16間門市。（圖／取自蝦皮購物）
▲蝦皮店到店逐步恢復收費，同時也積極展店拓點，本周就新開16間門市。（圖／取自蝦皮購物）

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