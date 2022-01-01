NBA／喬丹後首人！「第四節先生」德羅展超狂三分球絕殺
公牛球星 Demar DeRozan(德羅展)今(1)日命中一記高難度三分球，作客以108:106絕殺溜馬，成為自1997年「籃球之神」Michael Jordan後首人，DeRozan也是本季最會打第四節的球員，單節命中率高達53.2%為聯盟第1。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-01 12:22:31
此役戰況相當膠著，溜馬先攻下一波9:0取得94:99領先，不過公牛緊咬分差，Zach LaVine灌籃追到只差1分，溜馬主控Caris LeVert兩罰俱中穩住領先，但最後40秒全看DeRozan個人秀，先是後仰跳投，接著抄截，剩下不到1秒超大三分球出手命中絕殺比賽。
公牛隊友全衝上前抱住DeRozan慶祝，此前2次外線出手都落空，可DeRozan把握住最重要的一擊，也成為自1997年Jordan後，公牛首位在例行賽飆進壓哨三分球的球員。
DeRozan此役攻下最高28分6助攻3抄截，其中第四節8投4中得到13分，本季至今末節總得分為232分聯盟第1，末節投籃命中率高達53.2%、三分球命中率也有50%，末節場均7.7分則為聯盟第2。
此役過後，公牛取得6連勝，這是他們自2017年以來最常連勝，目前以23勝10負和籃網並列東區最佳戰績。