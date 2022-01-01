高雄元旦升旗 陳其邁感謝市民攜手打拼、將加速招商引資
高雄市府會今(1)日於文化中心，共同舉行「後疫高雄 齊心共創」111年元旦升旗典禮，由市長陳其邁及議長曾麗燕率領府會團隊一起唱國歌，並為高雄祈福，陳其邁除感謝各界對高雄的支持，也期許團結愛高雄，市府將加速招商引資，推動城市轉型，祝福大家新年快樂、一切順利。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-01 13:06:04
2022年第一天，今早高雄雄市府與議會在市立文化中心廣場辦元旦升旗典禮，今年以「後疫高雄 齊心共創」為主題，象徵高雄逐步走出陰霾。升旗典禮由高雄女中樂儀隊、樹德家商啦啦隊帶來演出，海軍陸戰隊樂儀隊戰技操演揭開序幕，並邀請六龜區寶來國中擔任國歌領唱，市長陳其邁、議長曾麗燕帶領府會團隊，與大家一起唱國歌，現場還有祈福儀式，大家一起為高雄祈福，並發放限量5000張一卡通，場面熱鬧滾滾。
陳其邁表示，寶來國中嘹亮清脆的天籟領唱國歌，用多元美麗的歌聲唱出對中華民國台灣的熱愛，也代表高雄這座城市悠久的歷史文化，更有勤奮打拼的市民。他回顧過去一年，充滿各種的挑戰，從3月缺水危機、5月疫情蔓延，到8月暴雨肆虐，在所有市民朋友、醫護同仁、府會團隊大家共同努力，在逆境中克服挑戰，也培養出大家對於高雄這座偉大城市的共同情感。
陳其邁也承諾，市府加速招商引資，推動城市轉型，包括台積電等國際大廠投資高雄，半導體S廊帶產業聚落，還有亞洲新灣區5GAIoT園區利用數位轉型方式，協助傳統產業進行結構升級，創造更多優質機會，讓年輕人在地就業、安身立命。同時，市府也改善市民生活品質，配合中央來托育、幼教、長照預算加碼補助，保障人民的居住權，並加速交通捷運路網完成，在充滿挑戰1年裡站穩腳步、勇往直前，邁向2022年要更加團結，給高雄全部的愛，愛高雄、疼惜高雄，高雄愛你久久。
曾麗燕希望陳市長加速施政腳步，率領市府團隊，打造高雄科技智慧城市，力拚產業轉型、興建社會住宅、創造就業機會，加強環保及污染防治，捍衛公工安全與社會治安，建構完善交通路網，帶領高雄走向繁榮，議會全體議員將善盡職責、理性問政、嚴格監督，攜手全體市民，創造更美好的未來。