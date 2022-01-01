巷仔內／典型蔡式新年談話 蔡英文將再帶台灣走向高峰？
總統蔡英文今（1）日發表2022新年談話，除大談執政方向外，也強調「持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權」，是政府2022年穩健執政的四大主軸，更屢以公投結果替政績背書，並向中國展現我國堅定走向世界的決心，還稱若要擴張軍事布局絕非好的選項。此次談話是典型的「蔡氏風格」，柔中帶剛，也讓人聯想2019年初蔡英文堅定拒絕中國一國兩制的談話，更會期待蔡英文在最後2年多的任期中，是否會如同當年談話後，再把台灣帶往另一高峰。
記者黃宣尹／特稿
2022-01-01 12:49:55
蔡英文今日早上8時40分於總統府內發表新年談話，除針對經濟、社會安全體系部分花了很大篇幅外，更針對兩岸關係、台灣應走向世界等多所著墨。
蔡英文提醒北京當局勿誤判情勢，要防止「軍事冒進主義」擴張 ，也提到去年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心。
柔中帶剛「講道理」一直是蔡英文的最大特色，而此次談話內容與方式，讓人回想到2019年1月初，在中國國家主席習近平警告台灣統一不可阻擋後數日，蔡英文以嚴正、不疾不徐的語調說出「拒絕一國兩制」，讓多數國人印象深刻，這也是其能夠在隔年總統大選逆轉連任的一大原因。
蔡英文第二任期將在今年5月過半，藉由新年談話再次暢談執政成果與未來方針外，再度從容、不卑不亢提到兩岸議題，讓人想起2019年拒絕一國兩制的談話。當時蔡英文把台灣帶向一大高峰、讓我國「勇敢自信、世界同行」，現則讓人期待，蔡在最後2年多的任期中，是否能再帶領台灣更走進世界、再創高峰。