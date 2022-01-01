迎接2022！紐約時代廣場　水晶球伴隨璀璨煙火秀

美國紐約時代廣場（Times Square），台灣時間1日下午1點迎來2022年，相較於去年的冷清，今年管制較鬆，經典的水晶球「落球儀式」（ball drop）與藝人表演仍照常舉行，聚集許多歡慶新年的民眾。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-01 13:14:03
綜合外媒報導，時代廣場的跨年倒數，往年都能吸引到全球遊客前往朝聖；然而，受到疫情影響，去年是百年來首度不開放觀眾入場的1次。今年雖然有Omicron變種的威脅，紐約市當局仍決定開放民眾入場，但僅開放1.5萬人，且在當地時間15時前不得入場，並規定參加者也必須出示疫苗接種證明、全程戴口罩。
紐約時代廣場的跨年活動，迄今已有115年歷史，有媒體形容，今年的跨年晚會，迎來的是民眾壓抑已久的「報復性回歸」。
即將卸任的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)強調，跨年活動照常舉行，意味著紐約人持續向前邁進，向全世界宣告，紐約市正積極為疫情奮鬥。而他的繼任者亞當斯(Eric Adams)也會在元旦凌晨於跨年慶典上宣誓就職，成為歷史上第2位非洲裔與第110任紐約市長。
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