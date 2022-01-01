迎接元旦寶寶 台中市虎年起生育津貼倍增一胎2萬元

歡慶元旦，台中各醫院今早紛紛喜迎元旦寶寶！其中，中國附醫搶頭香的寶寶，趕在凌晨00：02自然產下，市長盧秀燕歡迎台中新生兒報到，特別到中國附醫道賀，送出祝賀紅包及水果禮盒，還宣布今年起，台中生育津貼由原本一胎1萬元加碼至一胎2萬元喜訊，盼能減輕年輕家庭育兒重擔。

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中國附醫周德陽院長表示，去(110)年中國附醫共接生近3000名新生兒，今天是新年第一天，李姓孕婦於凌晨00：02，自然產平安生下一名男寶寶，是中國附醫第一位搶頭香「報到」的元旦寶寶。目前尚有三位媽媽待產中，院方今日特別準備小禮物，期許寶寶健康茁壯、平安長大。

▲迎接虎年元旦寶寶，台中市長盧秀燕至中國附醫探視道賀，並表示為鼓 勵生育，虎年起台中生育津貼倍增，一胎補助2萬元。（圖／市府提供）

市長盧秀燕指出，台中市生育津貼單胎1萬元的額度，10年未調整，為了實現獎勵生育的基本公平權利，自今年1月1日起，生育津貼將由原本一胎1萬元加碼補助至一胎2萬元，歡迎趕快提出申請，多少能減輕青年家庭育兒壓力，預計將有逾1.8萬名嬰兒受惠。

茂盛醫院今天也迎來5名元旦男寶寶。早上8點44分第1對元旦兄弟檔報到，是家住彰化李姓夫婦的試管雙胞胎。李先生因長期在高熱環境工作，導致精蟲品質不佳而不孕，夫妻幾年前向李茂盛院長求診，以試管方式生下3歲女兒，今年初再回院植入2顆胚胎就懷上雙寶，開心不已。

▲台中市茂盛醫院今天上午截止，一共迎來5名男寶寶，其中有二對雙胞胎，院方致贈國旗及紅蛋迎接元旦寶寶。（圖／茂盛醫院提供）

第2對元旦寶寶是10時02分誕生，媽媽劉小姐因年過40歲想要再生，特別南下台中茂盛醫院做試管療程，並順利在今年第一天產下元旦雙寶。第3位產婦簡小姐則是求孕6年未果才到茂盛求診，首次植入就成功懷孕，但因患有前置胎盤，醫師建議提早生產以降低風險，今天上午11點11分順利生下1名3000公克試管男寶。

▲迎接元旦寶寶，台中市林新醫院嬰兒室今早迎來3女1男新生兒報到。（圖／林新醫院提供）