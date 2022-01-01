迎接元旦寶寶 台中市虎年起生育津貼倍增一胎2萬元

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市長盧秀燕指出，台中市生育津貼單胎1萬元的額度，10年未調整，為了實現獎勵生育的基本公平權利，自今年1月1日起，生育津貼將由原本一胎1萬元加碼補助至一胎2萬元，歡迎趕快提出申請，多少能減輕青年家庭育兒壓力，預計將有逾1.8萬名嬰兒受惠。
茂盛醫院今天也迎來5名元旦男寶寶。早上8點44分第1對元旦兄弟檔報到，是家住彰化李姓夫婦的試管雙胞胎。李先生因長期在高熱環境工作，導致精蟲品質不佳而不孕，夫妻幾年前向李茂盛院長求診，以試管方式生下3歲女兒，今年初再回院植入2顆胚胎就懷上雙寶，開心不已。
第2對元旦寶寶是10時02分誕生，媽媽劉小姐因年過40歲想要再生，特別南下台中茂盛醫院做試管療程，並順利在今年第一天產下元旦雙寶。第3位產婦簡小姐則是求孕6年未果才到茂盛求診，首次植入就成功懷孕，但因患有前置胎盤，醫師建議提早生產以降低風險，今天上午11點11分順利生下1名3000公克試管男寶。
新的一年，台中林新醫院於上午也迎來4名元旦寶寶，搶頭香的是凌晨0：26分誕生的女寶寶，接著陸續有2名女嬰兒及1名男貝比出生，一上午產房喜訊頻傳，醫師及護士都開心分享喜悅。林新醫院表示，今天上半場喜迎4名元旦寶寶外，下午場預計還會有6名新生兒會來報到，湊成10名，在新的一年開始，象徵十全十美好運到。