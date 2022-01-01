顏寬恒批于北辰是超商 林靜儀嗆顏：店員比你值得被尊敬
退役少將于北辰宣布退出國民黨，顏寬恒痛批于「跟外面的連鎖便利超商有什麼差別？」被對手林靜儀酸「超商店員勤懇實在過生活，比侵佔國家土地的顏先生還要讓人尊敬」。她表示昨天和于將軍通過電話，知道他有志難伸的心情，離開待了30幾年的黨，心裡很不好受，需要一些時間沈澱。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-01 13:33:08｜2022-01-01 13:35:32
對於退役少將于北辰昨宣佈退出國民黨、公開挺對手林靜儀，中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今批評「就為了3千元通告費上周玉蔻的節目，淪為落井下石的幫兇、出賣自已的靈魂，跟外面的連鎖便利超商有什麼差別？」
林靜儀中午在台中市沙鹿區出席「台灣正青 鐵馬前行」活動時，認為顏寬恒「不必如此！連不同政黨的人都替他很心疼，知道他有志難伸的心情。顏先生該去了解的，是自己政黨發生什麼問題。」她呼籲顏對於過去的黨員不需口出惡言，甚至把他比喻成連鎖便利商店，「光是連鎖便利商店的店員勤懇實在的過生活，都比顏先生這樣子侵佔國家土地、蓋出龐大違建，還要讓人尊敬。」
林靜儀透露，自己昨天和于北辰通過電話、感謝他關心台中市第二選區的選舉。她說知道于的心裡很不好受、需要幾天沈澱。「于將軍之前是非常忠貞的國民黨員，一直希望國民黨能改革。無論大家在哪個政黨，共同立場就是保護台灣、反抗中共對我們的威脅。這樣的價值，國民黨會排除他，不禁讓人懷疑國民黨是怎樣的中心思想。」