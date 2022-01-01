拍MV遇一群「好兄弟」圍觀 女星耳中莫名傳來大悲咒
自幼有敏感體質的陳衣宸在拍攝《退色新娘衫》MV時特別準備了一些「防護措施」以利拍攝，原來是她在拍攝首波主打《愛你無留名》時，在淡水山區遇到了一整連的「海軍」好兄弟，「白天時還好，但到了晚上不得了，真的是一整連，集合場集合的概念！」陳衣宸說雖然很毛，但感受到對方都是穿著軍服的年輕人，主要是臉上都帶著笑，應該沒有惡意，感覺是來「看熱鬧」，所以強自鎮定的拍到收工，回到家隔天立刻去鹿港地藏王菩薩處理。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-01 13:32:30｜2022-01-01 13:32:45
陳衣宸當時在拍MV時突然越拍越喘，甚至有上氣不接下氣的現象，導演華建華見狀原本以為她中暑，還移師到戶外才繼續拍攝。但是隨著天黑漸暗，陳衣宸發現戶外比室內更可怕，因為周圍聚集了許多「好兄弟」，而且都是穿著制服的年輕人。陳衣宸表示自己很想趕快拍完，但發現導演身邊也跟著一個，可能因為「好兄弟」看戲不想停，所以特意讓導演越拍越嗨。事後陳衣宸才敢告知團隊靈異的事，讓導演也臉色大變，回憶當晚回到家雖然累斃，精神卻超級無敵好，「好到有點詭異，因為到天亮都睡不著。」
陳衣宸《愛你無留名》站穩出道第一步，她趁勝追擊的第二波主打《退色新娘衫》，是三立《戲說台灣》片頭曲，這首歌由金牌搭擋楚陽和林久登為陳衣宸量身打造，陳衣宸非常喜愛林老師為江蕙所寫的《月落》，當在恩師李明洋簽唱會遇到林久登老師的搭擋楚陽先生，當下便上前致意，楚陽也驚喜見到頻道上過關斬將的歌手，跟一層表示非常喜歡她的歌聲，受到陳衣宸誠懇的邀歌，他們很認真看待此事，很快就為她量身寫了兩首歌，「因為希望作品能完全呈現衣宸的實力，所以我們交出了《退色新娘衫》。」