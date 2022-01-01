有安有保庇 萬和宮點燈安太歲人潮大排長龍

迎接壬寅虎年，臺中市萬和宮在新年第一天受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲。「有安有保庇！」透早萬和宮就出現人潮大排長龍，信眾不僅為全家大小求平安，也有替車子及寵物安太歲。

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元旦假期，萬和文化大樓二樓禮堂出現排隊人潮，有民眾笑說，熱鬧場景讓他們提前感受迎接新歲氣氛。萬和宮董事長蕭清杰偕同常務事陳阿水巡視，看到人潮滾滾，立即指示增加電腦及人力，不要讓信眾等候太久。

▲有安有保庇，今日一早萬和宮出現點燈安太歲人潮大排長龍，萬和宮董事長蕭清杰前往關心致意。（圖／萬和宮提供）

蕭清杰表示，多年來，萬和宮點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元。據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲的數量，年年成長。他並強調，萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。

值得一提的是，信眾除為家人植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，也有一併為愛車、寵物安太歲、點光明燈，祈求媽祖保佑。有一名廖姓市民就說，幾年前學成歸國時，將在美國認養的貓咪Lika帶回來。有一天貓咪竟不慎從4樓天井墜落一樓，送到動物醫院急救保住一命，為了替貓咪祈福保平安，就到萬和宮幫愛貓安太歲、植福斗。，

另一名位林姓市民，幾年前開車遭酒駕男闖紅燈撞傷骨折，復健近半年，有一陣子不敢開車上路，後來家人幫忙買新車，還到萬和宮安太歲，他覺得有神明庇祐，才解除心理壓力。從此，每年都幫愛車安太歲。一般信眾替愛車安燈時，多半依據家人對車子的稱呼，如「小銀」、「小灰」或車牌號碼，出生日期則按出廠年份填寫。

蕭清杰說，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮的每年重要祈安活動。「燈」象徵光明與希望，也含意智慧與福報；光明燈如同在黑暗中光芒，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生。





