高雄跨年「襲臀色狼」被逮！遭被害人怒斥 狼狽影像曝光
昨（31）晚全台各地都有大型跨年晚會，民眾齊聚歡慶2022年，不過高雄跨年晚會現場傳出有一位「襲臀色狼」，藉著人潮擁擠，伸手觸碰女性臀部。被害女子嚇得驚聲尖叫，直呼「有色狼」，員警獲報後立即上前了解狀況，把該名男子帶回警局調查。而現場也有路人用手機拍下嫌犯遭被害人逮個正著的影像，只見嫌犯十分狼狽，低聲求饒說「我不會跑啦」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 15:15:29｜2022-01-01 16:19:59
據了解，「2021高雄跨年晚會」的蓬萊商港區現場，一名年約50歲的余姓男子，疑似涉嫌在會場對2名女子伸鹹豬手，被害人嚇得驚聲尖叫，余男隨後被警方帶回高雄港務警察總隊。雖然余男聲稱自己不是故意觸碰到被害人身體，但兩位被害女子及同行友人指證歷歷，強調余男還有不斷磨蹭，余男訊後依《性騷擾防治法》移送偵辦。
而從現場網友分享的影片可以看到，嫌犯遭被害人抓住不放，其中一位女子控訴嫌犯一直靠近他，另位女子則指控嫌犯摸她屁股，旁邊路人不斷鼓譟要叫警察，還有女子高聲斥責，但聽不清女子責罵的內容。
嫌犯中途一度想轉身離去，立即被抓回來，路人也怒罵「想幹嘛」，嫌犯則低聲求饒說「我不會跑啦」，模樣十分狼狽。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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