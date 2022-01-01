中正萬華傳罷免爭議文宣　林昶佐：搞分化沒必要

台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，近來卻傳出地方出現署名「罷免立委林昶佐青年後援會」的文宣，內容提到「民進黨朋友可以找回顏聖冠議員、民眾黨朋友可以推舉徐立信議員！1月9日請踴躍投同意票，罷免林昶佐立法委員」，引發爭論。林昶佐今（1）日表示，如果是台北市議員鍾小平所為，那他想要回國民黨、想要選立委，應該要提出過去幾年對中正萬華做哪些事，沒必要搞分化、政治操作，發這種文宣讓人無言以對。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-01 15:42:51
林昶佐罷免案將投票，近來地方上卻出現爭議文宣，署名「罷免立委林昶佐青年後援會」，內容提及，「不是政黨對決，做不好就換人！除了國民黨或無黨籍人士外，民進黨朋友可以找回顏聖冠議員！民眾黨朋友可以推舉徐立信議員！1月9日請踴躍投同意票 罷免林昶佐立法委員」，引發議論。
林昶佐今日出面受訪表示，這很莫名其妙，因為鍾小平想要回國民黨、想要選立委，應該是要提出過去幾年對中正萬華做哪些事，沒必要搞分化、政治操作。
林昶佐說，在地人應該都知道，這幾年跟徐立信、顏聖冠都有很多服務案件合作，提出這些證明林昶佐團隊服務做得紮實，不要去為了自己的利益想要搞罷免，罷免理由已經不充分就用分化手段，發這種文宣讓人無言以對。