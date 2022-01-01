黑貓剩1.8公斤「瘦成骷髏」！救援後嶄露幸福肥反差超大
有愛就是不一樣！馬來西亞一間動物救援組織「Allergicrescuerskl」日前接到一隻黑貓，當牠抵達協會時所有人都嚇到，因為牠雖然是成貓但是卻瘦到「皮包骨」，不僅毛髮脫落骨骼也清楚可見，還好經過一段時間的照顧牠漸漸找回「幸福肥」，超大差異讓眾全都驚訝不已！
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 16:17:17
這隻貓咪叫做「凱隆Khalon」，救援的中途志工金Kim表示初次見到牠感到相當震驚，她從沒看過這麼瘦的貓咪，牠當時僅有1.8公斤，不僅全身毛髮稀疏，還可以清楚見到牠皮膚下的骨骼，雖然不知道牠經歷過什麼，但唯一確認的是牠一定有很長一段時間沒有進食，瘦弱如紙片的身材讓金都不敢抱牠，深怕一抱就會弄痛牠。
金在照顧凱隆的期間，發現牠是一隻非常愛撒嬌的貓咪，常常都在找人摸摸，而金也盡量滿足牠的願望與牠親近，希望能藉此讓牠趕緊恢復健康。所幸經過獸醫師檢查後，發現凱隆除了營養不良的狀況比較嚴重以外，其他並無大礙，因此金每天讓牠少量多餐，慢慢增加牠的食慾，並不時陪牠玩耍抱抱，果然幾個月後凱隆順利變胖，胸口與腹部也長出特別的白毛！
雖然金與牠已培養出感情，但是金認為如果自己收編牠就無法再繼續幫助其他貓咪，金決定將牠的故事分享在網路上，很快地凱隆就找到了新家，新馬麻Maddy表示第一眼看見凱隆皮包骨的狀況就覺得超級心疼，想要好好疼愛牠，因此毫不猶豫地申請領養，幸運的是家裡的貓咪「貝菈Bella」也很快接受並與凱隆玩在一起，現在的凱隆不僅有了永遠的家人，更嶄露幸福肥，每天親密地對把拔麥克Mike舔舔或踏踏示愛，過著幸福的日子呢！現在一起來看看凱隆的影片吧！（編輯：陳珮瑜）