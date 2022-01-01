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黑貓剩1.8公斤「瘦成骷髏」！救援後嶄露幸福肥反差超大

▲馬來西亞動物救援組織幾個月前接到一隻瘦如骷髏的黑貓。（圖／FB帳號The Dodo、IG帳號khalon_warrior）
▲馬來西亞動物救援組織幾個月前接到一隻瘦如骷髏的黑貓。（圖／FB帳號The Dodo、IG帳號khalon_warrior）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 16:17:17

有愛就是不一樣！馬來西亞一間動物救援組織「Allergicrescuerskl」日前接到一隻黑貓，當牠抵達協會時所有人都嚇到，因為牠雖然是成貓但是卻瘦到「皮包骨」，不僅毛髮脫落骨骼也清楚可見，還好經過一段時間的照顧牠漸漸找回「幸福肥」，超大差異讓眾全都驚訝不已！

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▲「凱隆Khalon」剛到協會時，瘦到皮包骨，體重只有1.8公斤。（圖／FB帳號The Dodo）
▲「凱隆Khalon」剛到協會時，瘦到皮包骨，體重只有1.8公斤。（圖／FB帳號The Dodo）
這隻貓咪叫做「凱隆Khalon」，救援的中途志工金Kim表示初次見到牠感到相當震驚，她從沒看過這麼瘦的貓咪，牠當時僅有1.8公斤，不僅全身毛髮稀疏，還可以清楚見到牠皮膚下的骨骼，雖然不知道牠經歷過什麼，但唯一確認的是牠一定有很長一段時間沒有進食，瘦弱如紙片的身材讓金都不敢抱牠，深怕一抱就會弄痛牠。

▲凱隆嚴重地營養不良，不僅脫毛嚴重，都能清楚看見骨骼。（圖／FB帳號The Dodo）
▲凱隆嚴重地營養不良，不僅脫毛嚴重，都能清楚看見骨骼。（圖／FB帳號The Dodo）
金在照顧凱隆的期間，發現牠是一隻非常愛撒嬌的貓咪，常常都在找人摸摸，而金也盡量滿足牠的願望與牠親近，希望能藉此讓牠趕緊恢復健康。所幸經過獸醫師檢查後，發現凱隆除了營養不良的狀況比較嚴重以外，其他並無大礙，因此金每天讓牠少量多餐，慢慢增加牠的食慾，並不時陪牠玩耍抱抱，果然幾個月後凱隆順利變胖，胸口與腹部也長出特別的白毛！

▲中途志工金讓牠少量多餐，並教牠如何玩貓抓板以及逗貓棒。（圖／FB帳號The Dodo）
▲中途志工金讓牠少量多餐，並教牠如何玩貓抓板以及逗貓棒。（圖／FB帳號The Dodo）
▲幾個月後凱隆不僅變胖，毛也變得發亮。（圖／FB帳號The Dodo）
▲幾個月後凱隆不僅變胖，毛也變得發亮。（圖／FB帳號The Dodo）
▲很快地凱隆就找到新家，胸前與腹部的白毛成為牠的特色標記。（圖／FB帳號The Dodo）
▲很快地凱隆就找到新家，胸前與腹部的白毛成為牠的特色標記。（圖／FB帳號The Dodo）
▲而新家的貓咪「貝菈Bella」也喜歡與凱隆玩在一起。（圖／IG帳號khalon_warrior）
▲而新家的貓咪「貝菈Bella」也喜歡與凱隆玩在一起。（圖／IG帳號khalon_warrior）
▲現在的凱隆每天都親密地對把拔撒嬌。（圖／FB帳號The Dodo）
▲現在的凱隆每天都親密地對把拔撒嬌。（圖／FB帳號The Dodo）
▲凱隆：我現在很幸福喔！（圖／IG帳號khalon_warrior）
▲凱隆：我現在很幸福喔！（圖／IG帳號khalon_warrior）
雖然金與牠已培養出感情，但是金認為如果自己收編牠就無法再繼續幫助其他貓咪，金決定將牠的故事分享在網路上，很快地凱隆就找到了新家，新馬麻Maddy表示第一眼看見凱隆皮包骨的狀況就覺得超級心疼，想要好好疼愛牠，因此毫不猶豫地申請領養，幸運的是家裡的貓咪「貝菈Bella」也很快接受並與凱隆玩在一起，現在的凱隆不僅有了永遠的家人，更嶄露幸福肥，每天親密地對把拔麥克Mike舔舔或踏踏示愛，過著幸福的日子呢！現在一起來看看凱隆的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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