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PLG／林志傑傷癒歸隊！無奈法獅轟聯盟新高45分 勇士吞敗

▲新竹攻城獅洋將法獅。（圖／PLG提供）
▲新竹攻城獅洋將法獅。（圖／PLG提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-01 19:39:30｜2022-01-01 19:42:56

P. LEAGUE+元旦大戰，富邦勇士今(1)日在台北主場迎戰新竹攻城獅，林志傑傷癒歸隊，不過攻城獅一哥高國豪休兵，靠著洋將法獅轟下聯盟新高45分，率隊以114:106擊敗勇士。

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兩隊超巨洋將230公分洋將德古拉和226公分辛巴將對決，賽前就掀起話題，不過攻城獅另一洋將法獅搶走上半場焦點，首節11投7中毒拿17分，幫助攻城獅取得21:24微幅領先。

次節，法獅展現外線火力，三分球6投4中，上半場攻下最高29分，持續拉開差距，不過上半場終了前，林志傑飆進三分球，裁判確認在時間內，幫助勇士以52:58縮小落後。

易籃後，勇士無法延續火力反倒頻頻發生失誤，下半場後半段才登場的蔡文誠快攻上籃被吳岱豪「釘板」封阻，簡偉儒搶到籃板也沒投進，攻城獅在法獅拿到追平PLG單場最高43分的帶領下，以66:79進入第四節。

儘管數度被拉開到雙位數，但勇士沒有放棄，最後1分半鐘張宗憲切入得手，還賺到1次加罰可惜沒進，反倒是辛巴完成「三分打」撲滅勇士反撲火焰，終場以8分之差獲勝。
 

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