國道遭追撞滑行500公尺！四輪胎全爆 車主怒找肇逃駕駛
國道1號南下苗栗銅鑼路段，今（1）日中午發生一起肇事逃逸事故，一位張姓男子開著紅色March轎車遭人從後追撞，撞擊力道猛烈，車尾毀損嚴重、往前滑行500公尺且四個輪胎全爆胎。不料肇事車輛竟未停下而是直接逃逸，氣得張男的游姓女友將照片PO到網路，拜託大家尋人，引發熱議。而警方也表示，已經鎖定肇事車輛，將通知說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 19:04:15
游女在臉書社團「爆廢公社」發文，透露在國一南下台中行經苗栗段142.2k處遭人撞擊，游女強調當時直行在內側車道，並未轉換車道卻不明原因遭追尾，車子因此滑行約500公尺，四顆輪胎全爆破，後車廂凹到無法開。
而從分享的照片可以看見，March轎車確實毀損嚴重，有網友戲稱簡直像「遭隕石擊中」，眾人紛紛直呼肇事車輛撞成這樣還竟然直接離開，實在太誇張。隨後更有網友在留言處分享了一輛車頭毀損的休旅車，聲稱是在肇事路段不遠處看到，懷疑就是肇逃的「兇手」。
據了解，國道公路警察局第二警察隊表示，有接獲民眾報案，已到現場製作相關筆錄，並已掌握肇事車輛，將循線通知對方到案說明，釐清事故經過與肇事責任後，依法裁處。（編輯：倪浩軒）