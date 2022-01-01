見證鼓鹽蛻變及進步　趙天麟迎新年辦千人元旦路跑

迎接2022年，立委趙天麟繼歲末那瑪夏、甲仙偏鄉路跑之後，今(1)日再號召千人在2022年元旦這天以美術館為啟點，行經駁二、愛河、壽山及高雄港外環道路，部分路段還和輕軌並行6.8公里的跑程，跑友沿路巡禮地方建設，一起見證鼓鹽的蛻變及進步，從現代到古典的多元風情。特別的是有多名視障者在陪跑員的協助下挑戰艱鉅的任務，格外令人感動。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-01 20:48:12｜2022-01-01 20:49:23
立委趙天麟所帶領「一起3.0大高雄38區公益路跑」千名跑友、市議員李喬如、簡煥宗及市議員擬參選人黃雍琇等人在新年元旦慢跑，並巡禮鼓鹽等建設，沿線經過美術館、駁二特區，6.8公里路程是高雄市藝術人文匯萃的景點，尤其元旦假期遊客如織，熱鬧滾滾。
趙天麟特別讚許鼓鹽的建設是前、後任市長陳菊、陳其邁努力的成果。過去港區曾為高雄最繁榮的的經貿區，銀行、貿易商林立，隨著城市工業化變革，鼓鹽融入現代化的元素蛻變為旅遊休憩區，駁二特區、流行音樂中心等已成了高雄市的新地標，豐富的人文底蘊及發展成了熱門的景點。
趙天麟並代表活動單位致贈鹽埕國小「小鐵人三項」推廣基金，鼓勵運動健將再接再厲，挑戰佳績。