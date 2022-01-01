PLG／高國豪缺陣！法獅破聯盟紀錄退勇士 林冠綸平常心
P. LEAGUE+元旦大戰，新竹攻城獅今(1)日踢館富邦勇士，以114:106終止跨季3連敗，以首度站上聯盟榜首，尤其一哥高國豪受傷缺陣，不過總教練林冠綸平常心表示，賽季還很長不算什麼，不過這是對休賽季努力的肯定。
記者鍾東穎/台北報導
2022-01-01 21:00:14｜2022-01-01 21:10:27
攻城獅去年墊底無緣季後賽，上次擊敗勇士要追溯到去年3月1日，今日作客和平館，高國豪因傷缺席，好在法獅跳出來砍下45分，打破聯盟聯盟單場新高，加上226公分辛巴駐守禁區，挹注23分12籃板，讓勇士林書緯坦言，完全守不住吃足苦頭。
終止對戰連敗更首度站上聯盟第1，林冠綸表示稱讚子弟兵都發揮每個人的優點，打得很好，「不過賽季僅過了5分之1，現在排在榜首實際上沒有太大意義。這是對球員休賽季努力的肯定，給大家有更多的信心征戰後面的比賽。」
林冠綸也稱讚陳堅恩接管主控重責，「每一場贏球都有英雄，他跳出來幫助球隊，是贏球關鍵。」
打破聯盟單場新高得分，法獅出賽39分鐘，27投17中，包含9顆三分球，不過他仍把功勞歸功於團隊，「對個人信心是很大的幫助，市場很棒的團隊勝利。」