COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

PLG／高國豪缺陣！法獅破聯盟紀錄退勇士　林冠綸平常心

▲新竹攻城獅洋將法獅轟下45分打破聯盟紀錄，率隊擊敗富邦勇士中止對戰連敗。（圖／PLG提供）
▲新竹攻城獅洋將法獅轟下45分打破聯盟紀錄，率隊擊敗富邦勇士中止對戰連敗。（圖／PLG提供）

記者鍾東穎/台北報導

2022-01-01 21:00:14｜2022-01-01 21:10:27

P. LEAGUE+元旦大戰，新竹攻城獅今(1)日踢館富邦勇士，以114:106終止跨季3連敗，以首度站上聯盟榜首，尤其一哥高國豪受傷缺陣，不過總教練林冠綸平常心表示，賽季還很長不算什麼，不過這是對休賽季努力的肯定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
攻城獅去年墊底無緣季後賽，上次擊敗勇士要追溯到去年3月1日，今日作客和平館，高國豪因傷缺席，好在法獅跳出來砍下45分，打破聯盟聯盟單場新高，加上226公分辛巴駐守禁區，挹注23分12籃板，讓勇士林書緯坦言，完全守不住吃足苦頭。

終止對戰連敗更首度站上聯盟第1，林冠綸表示稱讚子弟兵都發揮每個人的優點，打得很好，「不過賽季僅過了5分之1，現在排在榜首實際上沒有太大意義。這是對球員休賽季努力的肯定，給大家有更多的信心征戰後面的比賽。」

林冠綸也稱讚陳堅恩接管主控重責，「每一場贏球都有英雄，他跳出來幫助球隊，是贏球關鍵。」

打破聯盟單場新高得分，法獅出賽39分鐘，27投17中，包含9顆三分球，不過他仍把功勞歸功於團隊，「對個人信心是很大的幫助，市場很棒的團隊勝利。」
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀