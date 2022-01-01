PLG／林志傑復出調整中 許總：不是每次第四節都能逆轉
P. LEAGUE+元旦大戰，富邦勇士傷兵陸續歸隊，但今(1)日仍以114:106敗給新竹攻城獅，「野獸」林志傑表示還在調整，總教練許晉哲認為為了防守對手雙洋將「顧此失彼」，「不是每次第四節都可以逆轉比分」。
記者鍾東穎/台北報導
2022-01-01 21:23:23
林志傑12月初開幕戰就扭傷腳踝，目前隨隊訓練約1周多，今天出賽25分鐘，11投4中攻下全隊第3高分，16分3籃板2籃板2抄截，賽後林志傑說，「今天上去其實球場上的感覺，還有防守上的問題要趕快去修正。」
許晉哲認為輸球主因是「顧此失彼」，對手洋將法獅狂轟9顆三分球、攻下聯盟新高45分，226公分的辛巴鎮守禁區，挹注23分12籃板，雙洋將表現出色，加上本土群也相當優異，所以儘管追上又因失誤葬送比賽。
許晉哲說，「辛巴夠難搞了，法獅又跳出來，造成我們顧此失彼。前2場贏他們，今天每一節都是輸三分球，不是每次第四節都可以逆轉比分，他們雙洋將好、本土也好所以我們輸球。」
許晉哲也解釋另一名洋將、230公分的德古拉連兩戰第四節坐冷板凳，「對手用大號洋將，我想拉快節奏，所以他沒辦法上。我選擇進攻，所以輸球我負責，明天還有比賽，志傑很久沒打讓他多打適應，書緯今天打得很好我也無法換。」