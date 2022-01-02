韓國瑜復出起手式？韓粉包車北上集結 藍營大咖沒人出席
高雄市前市長韓國瑜近日出版新書「韓先生來敲門」，今（2）日下午將於台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」，被視為韓國瑜的復出記者會，全台各地韓粉將包車到場支持，但藍營大咖們皆不出席。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-02 09:55:21｜2022-01-02 10:05:30
針對會不會選2022或是2024？韓國瑜日前在節目中表示，「目前完全沒有這樣的計畫」，從愛心轉換到政治，這個抉擇非常大，但若重新來一次，只能為老百姓能夠做出更具體貢獻的工作，一定會當仁不讓。
韓國瑜說，這個信念是絕對不會動搖，就像做公益，把感人的小故事串起來呈現給大家，也希望喚醒台灣民眾，即使再黑暗、再困難、再痛苦，一定要堅信台灣是充滿善良的力量。韓國瑜強調，政治對他來講已經被潑硫酸毀容，不再適合碰，不過國家有難時就會跳出來，此言也為下一步走向埋下伏筆。
挺韓團體預告將會動員串聯將包車北上，包括高雄韓粉群組將有三輛、台南的陸軍官校同學會則有五輛，記者會現場人潮可想而知。不過，國民黨大咖們卻因行程因素，皆不克出席，中廣董事長趙少康與錄影時間重疊、新北市長侯友宜稱不知此事、國民黨主席朱立倫及前總統馬英九則全日無公開行程。