農曆年前趕裝潢！內行教「2大眉角」：學會不當「盤子」

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邱愛莉提醒，身為業主，要自己掌握愛家的裝潢進度，最好要親自到現場，並關心師傅到場人數，以免工班在年節前夕由於趕工，只派小貓兩三隻來你的案場，那就可能影響到進度；如果是由設計師自己外包工班，最好與設計師、家人設立群組，讓設計師能藉由通訊軟體，每日更新工程進度，也讓業主能了解各個工班的進場時機，也比較知道工程有沒有耽誤。
另一方面，對一般家庭來說，年前裝潢可說是一大筆開銷，那要如何讓每個工程都符合經濟效應呢？21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱說，答案就是「輕裝修」，所謂輕裝修的概念，指的是運用最精簡的預算，做出最有效的裝潢，也就是盡可能少做硬體工程如格局變動、木作工程，減少量體上不必要的裝飾，選擇經濟實惠的平價建材，搭配少量的系統櫃，以傢俱和軟裝搭配為主，把錢花在刀口上，讓整個空間多出可供變動的彈性空間與生活美感，像是畫作中的留白，多出來的空間餘裕，就可以慢慢尋找真正對味、真心喜歡，又可以陪你一輩子的物件。
董家菱也提醒，要進行高CP值的「輕裝修」，前提是在於房子的基礎工程都已經是完善的情況之下，例如格局採光、水電管線都是良好的狀態之下進行；因此，民眾在尋找物件的時候，要特別留意動線與採光；如果是中古屋，將屋況完善之後，剩下的預算就要花得更為精省；如果想省錢自己發包的民眾，也要慎防比價過程中遇上「裝潢蟑螂」，一旦工法不佳，無法達到要求，又不斷追加預算，就會掉入陷阱，還是需要謹慎篩選。