南鯤鯓代天府建廟360周年現場揮毫贈春聯吸引民眾排隊

今年適逢台南南鯤鯓代天府建廟360周年，今天111年元旦在大門「台灣王爺總廟」大石前意象景觀區廣場舉辦新春開筆活動，由南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、台南市長黃偉哲夫人劉育菁、文化部次長李連權、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、書法名家陳茂隆、李轂摩等36人共同開筆。





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開筆活動後「迎新年寫春聯贈春聯」活動於大廟埕區登場，今年邀請12位書法老師現場揮毫，活動現場搭配悠揚樂聲，吸引相當多遊客及信眾排隊索取春聯。活動現場吸睛的焦點是特別邀請到的臺灣鄉土國畫家林晉老師繪製「福虎迎春圖」，讓圍觀民眾大飽眼福。南鯤鯓代天府另外送出千份由南鯤鯓代天府題書「虎躍龍騰」賀年版春聯，供信眾遊客排隊索取。





南鯤鯓代天府邀請12位書法老師現場揮毫，吸引遊客及信眾排隊索取（圖／記者張振興攝，2022,01,01）

陳浚鎰表示，南鯤鯓代天府建廟360周年，神威顯赫信徒遍及海內外，分靈廟宇2萬6千多間，年進香上達千萬人次。歷年來更積極擴大有形及無形文化資產建設，如今才能獲得「臺灣王爺總廟」、「國定古蹟」、「國家重要民俗」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」等等之重大國家級殊榮。例如每年元旦都會邀請書法老師來參加「寫春聯贈春聯」活動，春節則會有抽「國運籤」活動，這都是南鯤鯓代天府的文化資產，早已深植民心。



