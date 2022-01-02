農曆年前輕裝潢自己做！小資族掌握「這4點」簡單又省錢

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其次，善用窗簾創造光影變化，也能為居家佈置或裝潢帶來畫龍點睛的效果。特力屋表示，窗簾除了遮光、阻音以外，還有助於塑造風格。依材質可分為軟式及硬式兩大類，軟式窗簾大多以布料編織而成，具有花色布質多樣、水洗不易變形的好處，不過如果想讓室內採光多點變化，就可選擇硬式窗簾、百葉窗、調光簾，特過葉片開盒及角度調整調節進入室內的光線，增添不一樣的質感。
而短期內提升空間感的另一個訣竅就是升級地板，位於山區或臨海等濕氣較重的區域，建議選用防潮性較好的石晶地板，穩定度高且不易熱脹冷縮，價格也相對低廉。家裡有幼童或寵物就建議選購高密度材質組成的超耐磨地板，不易磨損且抗衝擊性強，耐用度最高，仿真木文也會讓氛圍更顯得溫潤。不過如果是租屋族，就建議卡扣式塑膠地板，施作不用上膠也沒有粉塵，就算日後搬家也能快速帶走，比較經濟實惠。
如果要營造居家氣氛，燈飾絕對是最佳幫手！特力屋建議，民眾可依據環境選擇照明，例如臥室為了方便性，可選聲控或遙控的吸頂燈，即使天冷也不用起床關燈，客廳則可選多色調光的智能LED燈，還可以連結藍芽音響播音樂，可以說是辦趴的好幫手，廚房則建議加裝感應式層板燈加強局部照明，讓煮飯洗碗更方便。另外，造型吊燈是打造空間與光影層次感的好選擇，垂吊設計賦予空間不同樣貌，讓空間更有故事性，也是小資族相當容易調整居家環境的好選擇。
除了上述提到的四大關鍵以外，廚房也是很多民眾想要在年前調整的重點區域，特力屋提醒，裝修廚房前優先要考量「洗、切、炒」三大基本功能，先規劃水、電及瓦斯管線配置空間，在選擇冰箱、洗碗機等大型電器位置，並且要特別留意五金組件的安裝工法、門板開關方向還有水龍頭位置等細節，才能確保使用更順手。
IKEA公關經理Gillian表示，年節前小資族要在家裡做點不一樣的改變裝潢，或是除舊佈新，最重要要把握一點就是「收納」。多數人隨著入住時間越久，家裡的東西就會越來越多，如果平常沒有做好收納，就很容易顯得雜亂。小資族即便房子不大，也可以盡量從沙發底、床下、櫥櫃上方這三個方向去著手，尋找一些多出來的置物空間，做好收納工作。
Gillian指出，收納除了找到空間以外，還有一件事情要留意的就是收納盒的種類選擇，很多人購買收納盒都是想到才買，缺乏規劃性的前提下，每一種顏色、大小、尺寸都不同，即便有收納感覺也是很亂。所以最好在選擇收納盒的時候留意一致性，只要是相同的款式或顏色，即便大小不一，空間的感覺也會很清爽。
年節前如果不想大動作裝潢，最簡單的小改變就是從布製品著手。Gillian舉例，如果家裡是布沙發，可以更換布面，或是在自己的沙發上加個布套、添購一點有年節氣氛抱枕，或是在餐桌上加個餐巾，都是簡單的好方法。另一方面，在沒有大變動的情況下，調整裝潢可以從客廳、飯廳著手，這兩個地方因為容易有客人來到，在年前調整比較有換然一新的感覺。
想要在年前佈置好新家，把握現在的時機趕緊開始動手準備，業者也看準商機祭出優惠，例如特力屋在2月6日之前，木板、塑膠地板系列滿1萬折1千，油漆全系列89折，訂製窗簾全系列85折，還提供免費到府丈量服務。IKEA KUNGSTIGER新春系列，今年以東方傳統文化為設計靈感，將民俗故事中代表守護與福氣的老虎圖樣融入居家佈置品，超萌造型陪大家喜迎虎年。