何美解鎖主持跨年成就！綠島甜摟洋男友放閃

全台跨年創意不斷，綠島跨年別具特色，舉辦了全台獨有的2022綠島海底陸上同步倒數跨年演唱會，數十位潛友潛入知名的豆丁海馬郵筒旁，還準備了特別的倒數翻牌儀式，和陸上的民眾同樂歡慶2022年，主持人何美、彭正、郭婷筠直呼太驚喜了！





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▲彭正（左起）、郭婷筠、何美在綠島跨年現場，與熱情民眾合照。（圖／綠島鄉公所提供）

▲何美（左）首度主持跨年晚會，親友們都陪她到台東一起慶祝。（圖／翻攝何美IG）

綠島鄉鄉長謝賢裕鄉長去年就希望跨年晚會更盛大，今年特別邀請金嗓歌后葉璦菱壓軸開唱，實力演出讓現場民眾沉醉其中，彷彿感受不到跨年夜的寒冷；郭婷筠及彭正帶來數首台語好歌，並合唱展現夫妻好默契；也有新生代的男神李博翔、女神陳俋塵與現場開心互動，添增許多青春活力。





而熱愛綠島與潛水的錦雯，也再次參加海底陸上同步倒數跨年演唱會，更和謝賢裕鄉長合唱一曲「愛情限時批」，鄉長也展現高昂興致和精彩唱功，不只錦雯、郭婷筠、主持人何美都和鄉長一同高歌！來到倒數的重頭戲，專業的潛水教練帶隊出海，當台上長官嘉賓倒數「5、4、3、2、1」，海下潛友也拿出倒數翻牌一起倒數，並驚喜秀出「11111」字牌，向世界宣告111年1月1號正式到來！





▲綠島跨年現場和潛水客一起倒數進入2022年。（圖／綠島鄉公所提供）

首次主持跨年的何美，和好友齊聚綠島慶祝，她事後特別感謝家人、好友們，從台東搭船到綠島相伴，即使暈船也願意前來，外國男友還在台下為她拍照，足足站了4小時，就算狂風暴雨也都沒離開過，小情侶元旦在台東牽手拍照放閃，讓網友羨慕不已。



