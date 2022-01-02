鄧紫棋陷迷惘痛哭5小時　男友吐一句話激怒網

歌手鄧紫棋去年12月時遭爆料疑似分手交往5年的男友Mark，後來親自駁斥傳聞，而她近來在社群媒體上分享2021年一整年的回顧，直言曾經過得很迷惘，並細數從2019年離開前公司後至今的心路歷程，但男友卻在底下以英文留言：「Can someone translate to English?（翻譯：可以幫我翻譯成英文嗎？）」引起粉絲不解。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-02 10:30:33｜2022-01-02 11:20:45
鄧紫棋日前在IG上分享心情，提到：「2021是我重新找回自己的一年。」更直言有一段時間過的粉迷惘，「從2019離開前公司後，有一年多的時間我被現實推著必須前行，即使不知道路該怎麼走，都必須走。」當時的她，沒有時間理解自己的內心，許多挑戰接踵而來，只能一一面對。鄧紫棋也坦言，2021年有一段很長的時間，連在自己最喜歡的舞台上，都找不到平靜，一次機會與好姐妹開視訊聊天，竟讓她情緒潰堤，從晚上12點哭到了早上5點。
鄧紫棋表示，她以為自己很真實了，但其實在心裡深處藏著脆弱與恐懼，只是不願意面對、處理，「我只是在用意志力忽視它。就好像身上滿是傷痕，卻裝作自己身體健康，不處理傷口，不讓其療癒，勉強地繼續前行。」她不忘感謝一直陪伴在她身旁的家人、朋友，感謝人裡還出現了男友mark的名字，也許下新年願望：「祝福大家都有充滿愛，美好自由而且不孤獨的新開始！」
粉絲看到貼文後，紛紛留言給鄧紫棋加油打氣，而身為鄧紫棋男友的Mark竟留言：「Can someone translate to English？」引起粉絲不滿，認為Mark是在裝傻，還有人以英文建議Mark使用翻譯軟體。