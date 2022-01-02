羅志祥跨年成功洗白　網友嘆：台灣是失德藝人回收場

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羅志祥此次在花蓮表演將近半小時，勁歌熱舞不斷，舞蹈實力仍不容小覷，表演結束後還向台下觀眾鞠躬三次示意，他事後表示自己很緊張，也很謝謝有這個機會，復出之路的第一步可謂非常成功。
不過，有網友在Dcard上發表不同看法，「沒事中國人，有事台灣人。」他認為羅志祥因被爆料私生活混亂在大陸遭到封殺，而逃回台灣，沉澱一段時間，好好準備一段表演，就在台灣成功洗白了。原PO表示對於羅志祥的身分，此次表演「其實他也只是在展現身為藝人歌手該有的樣貌而已，怎麼瞬間自稱亞洲舞王也合理了呢？」
羅志祥身為花蓮跨年晚會壓軸，炒熱現場氣氛，還下台跟觀眾自拍，展現親民一面，原PO卻認為「當壓軸砸了資源，相較其他藝人擁有更多派頭。我不相信其他歌手有跟他一樣的排場還沒辦法同他一般炒熱跨年氣氛。都是誰坐擁資源？」
貼文一出，引起網友熱烈討論，「大家都說撇開私德不談，他會回來唱跨年不就因為私德。上一次他唱跨年已經是2014桃園了」、「真的不懂怎麼那麼多洗白文章欸 瞬間懷疑自己的眼睛」、「難怪台灣被中國說是失德藝人回收場 根本不意外」、「我不介意他劈腿出軌私德什麼的 但是想到他沒出事中國好棒棒 然後有事才回台灣 就滿不爽的」、「再來就是王力宏復出囉 台灣什麼中國不要的都撿啊」。（編輯：薛羽彤）