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羅志祥跨年成功洗白　網友嘆：台灣是失德藝人回收場

▲羅志祥跨年復出成功洗白，遭網友酸台灣回收「失德藝人」。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥跨年復出成功洗白，遭網友酸台灣回收「失德藝人」。（圖／羅志祥臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-02 11:03:47

藝人羅志祥2020年因被前女友周揚青爆料劈腿、多人運動有損形象，遭大陸列為失德藝人，演藝事業停擺回台灣休息，2021年跨年晚會羅志祥在花蓮首度復出表演，獲得大部分網友好評，堪稱成功洗白，不過也有網友持反對意見，酸他「羅因為多人運動私德敗壞，被中國封殺連屁都不敢放半聲，馬上逃回台灣。果不其然給你台灣人看一下認真一點的演出，很快就洗白了。」

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▲羅志祥（中）6首組曲嗨翻花蓮。（圖／翻攝三立電視）
▲羅志祥（中）6首組曲嗨翻花蓮跨年。（圖／翻攝三立電視）

羅志祥此次在花蓮表演將近半小時，勁歌熱舞不斷，舞蹈實力仍不容小覷，表演結束後還向台下觀眾鞠躬三次示意，他事後表示自己很緊張，也很謝謝有這個機會，復出之路的第一步可謂非常成功。

不過，有網友在Dcard上發表不同看法，「沒事中國人，有事台灣人。」他認為羅志祥因被爆料私生活混亂在大陸遭到封殺，而逃回台灣，沉澱一段時間，好好準備一段表演，就在台灣成功洗白了。原PO表示對於羅志祥的身分，此次表演「其實他也只是在展現身為藝人歌手該有的樣貌而已，怎麼瞬間自稱亞洲舞王也合理了呢？」

羅志祥身為花蓮跨年晚會壓軸，炒熱現場氣氛，還下台跟觀眾自拍，展現親民一面，原PO卻認為「當壓軸砸了資源，相較其他藝人擁有更多派頭。我不相信其他歌手有跟他一樣的排場還沒辦法同他一般炒熱跨年氣氛。都是誰坐擁資源？」

▲羅志祥擔任花蓮跨年晚會壓軸表演。（圖／花蓮縣政府提供）
▲羅志祥洗白仍有網友覺得不合理。（圖／花蓮縣政府提供）

貼文一出，引起網友熱烈討論，「大家都說撇開私德不談，他會回來唱跨年不就因為私德。上一次他唱跨年已經是2014桃園了」、「真的不懂怎麼那麼多洗白文章欸 瞬間懷疑自己的眼睛」、「難怪台灣被中國說是失德藝人回收場 根本不意外」、「我不介意他劈腿出軌私德什麼的 但是想到他沒出事中國好棒棒 然後有事才回台灣 就滿不爽的」、「再來就是王力宏復出囉 台灣什麼中國不要的都撿啊」。（編輯：薛羽彤）

▲網友感嘆藝人出事了才逃回台灣。（圖 / Dcard）
▲網友感嘆藝人出事了才逃回台灣。（圖 / Dcard）

 


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