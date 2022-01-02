NBA／浪花兄弟時隔兩年半再度合體 Kerr：我好興奮
Klay Thompson即將在今年初回歸賽場，這對任何籃球迷來說，都是激勵人心的一刻。而對於和他搭檔多年的老搭檔們來說，感觸更是相當特別，金州勇士總教練Steve Kerr就直言自己真的相當興奮能看到「浪花兄弟」能再度一起打球。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-02 10:32:32
這位5屆全明星射手，自從2019年總冠軍賽第6戰受傷退場後，就再也沒有打過任何一場正式比賽。這兩年半的時間裡傷病侵襲了他，也讓勇士實力大減，連兩季無緣季後賽。
如今Thompson即將復出，Kerr承諾他回歸首戰就會是先發，另外也在做客《95.7 The Game》的一檔節目時透露，近期在和金塊的比賽推遲後，全隊在丹佛進行了一次訓練，K湯和Curry都有參加。
「這真的挺有趣。我不想說自己當時有多激動，畢竟我們當時身處一個空曠的球場，一個球迷都沒有。但對於我們這些多年來一直為勇士工作、且和Steph、Klay相識已久的人們而言，能時隔2年半再次看到他們兩人再度於場上合體，這真的很特別。」
勇士目前戰績穩定維持在聯盟前2，要打進季後賽應該不成問題，但若他們想再度打進總冠軍賽，肯定需要Thompson找回昔日冠軍射手的風采。