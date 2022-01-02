COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／浪花兄弟時隔兩年半再度合體　Kerr：我好興奮

▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry（左）、Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry（左）、Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-02 10:32:32

Klay Thompson即將在今年初回歸賽場，這對任何籃球迷來說，都是激勵人心的一刻。而對於和他搭檔多年的老搭檔們來說，感觸更是相當特別，金州勇士總教練Steve Kerr就直言自己真的相當興奮能看到「浪花兄弟」能再度一起打球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位5屆全明星射手，自從2019年總冠軍賽第6戰受傷退場後，就再也沒有打過任何一場正式比賽。這兩年半的時間裡傷病侵襲了他，也讓勇士實力大減，連兩季無緣季後賽。

如今Thompson即將復出，Kerr承諾他回歸首戰就會是先發，另外也在做客《95.7 The Game》的一檔節目時透露，近期在和金塊的比賽推遲後，全隊在丹佛進行了一次訓練，K湯和Curry都有參加。

「這真的挺有趣。我不想說自己當時有多激動，畢竟我們當時身處一個空曠的球場，一個球迷都沒有。但對於我們這些多年來一直為勇士工作、且和Steph、Klay相識已久的人們而言，能時隔2年半再次看到他們兩人再度於場上合體，這真的很特別。」

勇士目前戰績穩定維持在聯盟前2，要打進季後賽應該不成問題，但若他們想再度打進總冠軍賽，肯定需要Thompson找回昔日冠軍射手的風采。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀