羅志祥2022逆轉人生 愷樂遭前任爆料「過不了關」難復出
歌手羅志祥前年4月遭周揚青毀滅式爆料後屢遭撻伐，演藝事業瞬間崩塌，旗下藝人愷樂也遭點名是劈腿對象之一，隨後就發文道歉默認。羅志祥形象破滅後，努力鋪路準備重新出發，日前還站上花蓮跨年舞台再度開唱，反觀愷樂從此神隱，只有在生日當天留言答謝粉絲支持，而她的舊愛K. Swo（許晉豪）近來也吐露她的近況。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-02 11:20:10｜2022-01-02 11:20:54
愷樂身旁的工作人員曾透露，她在陷入桃色風波後就與外界斷聯，只有與比較親密的好友聯繫，據《自由時報》報導，她的前任K. Swo就是其中之一，他先是否認愷樂將嫁給醫生成為人妻，並表示愷樂目前仍無法忽略、放下外界的負評，也不想被打擾，所以短時間內不會回歸演藝圈。
事實上，K. Swo是一位饒舌歌手，他最近與陳芳語（Kimberley）攜手唱作新歌《（Not）Over You》，認識1年多的2人私下擁有好交情，去年陳芳語還友情出現在K. Swo《太熱了》MV。而K. Swo 2013年就曾被拍到與愷樂一前一後回家，2人一直到2017還有被目擊到一同參加朋友聚會，不過最後因個性不合而以分手收場。