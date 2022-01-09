裝潢新家專家教你注意這「四件事」　裝潢蟑螂不敢騙你錢

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至於裝潢糾紛，許多時候就是簽約時與設計師溝通不清。邱愛莉提醒，與設計師簽約時，設計圖除了要平面圖外，也要有立面圖，畢竟有些裝潢是從平面上較能辨識，如果有立面圖，就能詳細指名有哪些工程要做到；另外，在簽約與報價階段，也要寫到要用什麼材料、材料要用到什麼等級，這部分最好事先釐清。
另外，若是已有設計師或是自己設計的圖，再自行找工班施工，邱愛莉則建議，客戶自己要做好監工的角色，隨時要與工班溝通，甚至最好情況是要每日都要去一次工地，「一方面讓師傅知道你有在注意工程情況，另一方面也讓師傅能隨時反映問題。」
法學專業媒體《法律白話文》資深編輯、律師劉時宇也建議，在簽約當下要留意三大部分，首先就是設計圖，上頭要指名那些品牌、裝潢材質等，最好要特別寫清楚，以免後續爭議；第二是款項，要註明每個項目的花費與時間，這部分細節越多越有保障；最後，契約上要寫清楚後續若有疑問如何處理，最好款項也不要一次性投入大筆資金。
如果真的不幸遇到裝潢蟑螂，劉時宇提醒，如果已經簽約，消費者一定要定期到現場注意工班情況；若是在工程期間發現問題，首先付款上一定要謹慎，第二是要開始蒐集證據，如果走到法律途徑，也有個保障。
邱愛莉也提醒，在簽約上最好加上付款條件，要寫明每個階段要驗收那些東西，之後才能付款；此外，付款也要分成不同款項，不要一次付清；如果是花上大錢裝潢，且最後還是對廠商不放心，可以在工程完成後，再另外請驗屋公司進行驗收。
事實上，大多數裝潢爭議，都是溝通上出了問題。劉時宇發現，他經手的大多數裝潢爭議案件中，最主要都是業主與廠商溝通不順暢，最後雙方歧見越來越大，進而一狀告上法院；另外一種情況是契約沒寫清楚，有些工程項目都是口頭承諾，沒有白紙黑字寫下，最後發現現場裝潢與心中想像的不一樣，要改又要再花一筆錢，最後就是以法律途徑解決。
劉時宇建議，不是所有廠商都是所謂的裝潢蟑螂，業主不用對所有工程項目都保持懷疑心態，與廠商討論時也是要給予一定信任度；此外，設計圖畢竟是畫出來的，業主一定要到現場關注工程，畢竟自己的愛家，還是自己最在乎。
避免裝潢爭議糾紛該怎麼做
-最好找有營業項目登記的公司比較有保障
-如果和設計師簽約，最好附上平面圖及立體圖
-報價及簽約階段，要寫明用什麼材料，白紙黑字寫清楚
-每個項目及花費最好在合約寫得詳細
-不要一次性投入大筆資金，可分工程階段付費
-最好每天去工地監工，適時向師傅反映問題，有問題可先拍照存證
資料來源：House123執行長邱愛莉、劉時宇律師